【SALE／37%OFF】 マーズアタック 90s Tシャツ 映画 ムービー ビンテージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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肩幅約 54cm

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袖丈約 23cm

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身幅約 56cm

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着丈約 75cm

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商品内容

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入可能！！ユニセックス 男女共に着用できます。肩幅約 54cm袖丈約 23cm身幅約 56cm着丈約 75cm商品内容コピーライト有りマーズ・アタック TEE※購入前にプロフィールをご覧ください。vintage USEDに理解ある方の購入をよろしくお願いします。HIPHOP ストリート y2k など 70s 80s 90s 00s ヴィンテージ 古着など出品してます。映画 ムービー ART アート ラップ RAP アニマル アニメ anime 漫画 スペシャル USA製 アメリカ製 ヨーロッパ ユーロ Tシャツなど主にオーバーサイズ ゆるだぼ スケーターなど バギー ペインター フレア ベルボトムなど70年代 80年代 90年代 00年代 ファッションを中心に出品してす。

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