✨ご覧下さりありがとうございます✨■正規品のみ取り扱っております■送料無料■商品説明■シャネルの前面に大きCCステッチが入ったスニーカー✨ブラックスエードとてもスタイリッシュなデザインです✨お色違いでベージュも出品しております♪使用頻度も少ない比較的綺麗な状態だと思います!ですが2000年秋冬モデルの中古品ですので画像をご覧いただけましたら幸いです(*^^*)m(_ _)mとても当時人気があったお品でございます✨ヒールの部分をお直しオーダーに出しまして、高さ3センチだったのを6センチにお直ししております✨ビンテージ物のシャネルをいかがでしょうか?ヒール高さ 6cmヒールに太さがあるので、歩くのに疲れません(*^^*)00A■サイズ■36日本サイズ23~23.5■付属品■元箱、靴袋(1枚のみ)保管に際し、防虫剤をクローゼットに入れております。香りが付いている物もございますのでご了承くださいランク A※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします。"ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いA/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品ヒール高さ...7.1〜10cmソールヒール形...太ヒール素材...本革カラー...ブラックカラー...ブラックスニーカー型...ハイカット(High)特徴/機能...厚底スニーカー, 別注

