【641】

「シーズンズ グリーティングス スタンプ」

サイズ:約6×5㎝位

新品未使用ですが自宅保存品のため、細かい状態をお気にされる方はご購入をお控えくださいませ。

シーズンズ グリーティングス スタンプ

おもちゃ柄のシーズンズ グリーティングス スタンプです。

クリスマスカードやプレゼント用カードなどにいかがでしょうか?

クリスマスといえば、”Merry Christmas”という言葉を連想する方が多いと思いますが、様々な宗教の人が住むアメリカではクリスマスという言葉を避け、”Season’s Greetings”を使うことがあるそうです。

特にこの言葉は、話す時よりも手紙や文字として使うことが多いようで、

メリークリスマスなどの挨拶用にご活用下さいね!

アメリカ製のピンクラバーです。

元々カットがガタガタや余白ギリギリなところに、マウントクッションシートをつけております。

アメリカ人特有です、ご了承下さい。

スケジュール帳、メモ、タグ、封筒、様々なシーンでご使用いただけるかと思います。

マウント済み(アクリルブロックに接着できるシート)なので、アクリルブロックに貼り付けてすぐにスタンプを楽しめます。

使い方は、

100均などでも販売されているアクリルスタンプ台にゴム印を貼り付け、インクパッドをつけて、お好きな封筒やタグなどに押して下さいませ。

発送は普通郵便(または定形外)で、厚みの関係上、プチプチなど補強なしになります。ご了承下さい。

#ラッピング

#コラージュ

#ジャンクジャーナル

#文具博

#ラバースタンプ

#ハンコ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

