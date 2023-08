ブリティッシュ・ヴォーグ 100周年記念 写真集

ルイス.カーン Louis I. Kahn:

「VOGUE 100 : A Century of Style」

El Croquis 200 Studio Mumbai (2012-2019)

Robin Muir 著

ジョエル=ピーター・ウィトキン写真集 Joel-Peter Witkin

2016年

The Aloha Shirt - Spirit of the Islands

ABRAMS

No.D magazine OLIVIER THEYSKEN

ハードカバー版

④新品ORT_358冊Stage1~13_ 音声ペン付きフルセット



ブリティッシュ・ヴォーグ 100周年記念写真集「VOGUE 100」ハードカバー

◆◆詳細◆◆

Art in Latin America: The Modern Era, 18

ブリティッシュ・ヴォーグ 100周年記念 写真集

Virgil Abloh. Nike. ICONS ヴァージル・アブロー 洋書



コスチューム ジュエリー 本

1916年に創刊された「ブリティッシュ・ヴォーグ」が、2016年、100周年を迎え、イギリスのナショナル・ポートレート・ギャラリーで開催された大規模な回顧展の際に刊行された写真集

Leonardo da Vinci レオナルド・ダ・ヴィンチ全絵画作品素描集英語



モスクワ ロシアとソビエトの絵画/ロシア語の本

本書は、100年の歴史を10年ごとにヴォーグ誌の歴史における最高の瞬間を紹介、その時代のファッションとテイストを記録した写真、イラスト、エッセイを収録。20世紀以降の文化的展望を形作ったアーティスト、デザイナー、写真家、作家を網羅する内容。マティスからベーコン、フロイトからハースト、ディートリッヒからパルトロウ、スキャパレリからマックイーンまで、これらの重要人物の300枚以上の写真で、イギリスのファッション、アート、文化の1世紀を詳細に紹介しています。

【ペーパーバック】The Garden Book/Phaidon



ロイヤル・コペンハーゲン 225周年記念作品集 ROYAL COPENHAGEN

中でも、ファッションフォト関連の資料としては、戦前のエドワード・スタイケン、ホルスト、セシル・ビートン、60年代はデイヴィッド・ベイリー、ブライアン・ダフィー、80年代のハーブ・リッツ、ブルース・ウェーバー、ピーター・リンドバーグ、その後のマリオ・テスティーノ、ティム・ウォーカー、アーヴィング・ペン、ニック・ナイトなど、各時代のフォトグラファーが撮影したファッションフォトはかなり見応えがある内容です

Esquire’s 20TH CENTURY MEN’S FASHIONS



Waffenrock:ナチス ドイツ ユニフォーム 上着 制服 ガイドブック



Joseph Cornell / Marcel Duchamp

◆◆仕様◆◆

Eames Design (イームズ・デザイン)

洋書 英語

マラルメ『LES MOTS ANGLAIS』初版

広告 ファッション デザイン

Electric fields of the brain

写真集 作品集

アチーブメントテクノロジー マスタープログラム CD DVD

ハードカバー

ルイス.カーン Louis I. Kahn:

32 × 26.5 cm

El Croquis 200 Studio Mumbai (2012-2019)

303ページ

ジョエル=ピーター・ウィトキン写真集 Joel-Peter Witkin



The Aloha Shirt - Spirit of the Islands

◆◆状態◆◆

No.D magazine OLIVIER THEYSKEN

表紙に経年による薄スレが僅かにある程度

④新品ORT_358冊Stage1~13_ 音声ペン付きフルセット

良好

ブリティッシュ・ヴォーグ 100周年記念写真集「VOGUE 100」ハードカバー



Art in Latin America: The Modern Era, 18

#本 #デイヴィッドベイリー #ケイトモス #ブルースウェーバー #アーヴィングペン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブリティッシュ・ヴォーグ 100周年記念 写真集「VOGUE 100 : A Century of Style」Robin Muir 著 2016年 ABRAMSハードカバー版◆◆詳細◆◆ブリティッシュ・ヴォーグ 100周年記念 写真集1916年に創刊された「ブリティッシュ・ヴォーグ」が、2016年、100周年を迎え、イギリスのナショナル・ポートレート・ギャラリーで開催された大規模な回顧展の際に刊行された写真集 本書は、100年の歴史を10年ごとにヴォーグ誌の歴史における最高の瞬間を紹介、その時代のファッションとテイストを記録した写真、イラスト、エッセイを収録。20世紀以降の文化的展望を形作ったアーティスト、デザイナー、写真家、作家を網羅する内容。マティスからベーコン、フロイトからハースト、ディートリッヒからパルトロウ、スキャパレリからマックイーンまで、これらの重要人物の300枚以上の写真で、イギリスのファッション、アート、文化の1世紀を詳細に紹介しています。中でも、ファッションフォト関連の資料としては、戦前のエドワード・スタイケン、ホルスト、セシル・ビートン、60年代はデイヴィッド・ベイリー、ブライアン・ダフィー、80年代のハーブ・リッツ、ブルース・ウェーバー、ピーター・リンドバーグ、その後のマリオ・テスティーノ、ティム・ウォーカー、アーヴィング・ペン、ニック・ナイトなど、各時代のフォトグラファーが撮影したファッションフォトはかなり見応えがある内容です◆◆仕様◆◆洋書 英語広告 ファッション デザイン写真集 作品集ハードカバー 32 × 26.5 cm 303ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが僅かにある程度良好#本 #デイヴィッドベイリー #ケイトモス #ブルースウェーバー #アーヴィングペン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Virgil Abloh. Nike. ICONS ヴァージル・アブロー 洋書コスチューム ジュエリー 本Leonardo da Vinci レオナルド・ダ・ヴィンチ全絵画作品素描集英語モスクワ ロシアとソビエトの絵画/ロシア語の本【ペーパーバック】The Garden Book/Phaidonロイヤル・コペンハーゲン 225周年記念作品集 ROYAL COPENHAGENEsquire’s 20TH CENTURY MEN’S FASHIONSWaffenrock:ナチス ドイツ ユニフォーム 上着 制服 ガイドブックJoseph Cornell / Marcel DuchampEames Design (イームズ・デザイン)