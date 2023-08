管理番号801002-M17000842-1043

モリヤマ様専用 ラウドマウス ポロシャツ クールシャーク ターコイズ セット



今回ご紹介させていただくのは パーリーゲイツのダウンジャケットとなります。

新品未使用タグ付きのお品です。

ぜひこの機会に手に取っていただきたいです。

【カラー】

オレンジ 橙

【サイズ】

6 XL相当

【寸法】

ジャケット

着丈約㎝ 裄約㎝ 身幅約㎝

※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。

【状態】

新品未使用タグ付きのお品となっております。

*ジャケットのみの販売となります。シャツやネクタイなどの付属品は含まれておりませんのでご注意ください。

【注意事項】

*首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。中古品なので多少はあるだろうと思って下さい。

見落としがない限り、破れがあるものは基本出品しておりません。あれば記載します。

美品=新品ではございません。あくまでも中古レベルでの判断です。

*写真では判断できない、不安な部分がありましたらお気軽に質問してください。

*お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座います。

したがって、色が微妙に違う、思ってた質感ではない等の返品はお断りしております。ご了承ください。

*基本的にお支払い確認日の当日か翌日に発送させて頂きます

※都合により発送が遅れる際は相談をさせて頂きます。お急ぎの方は落札前に質問欄からご連絡ください。

※土日、祝祭日は発送ができない事が御座います。ご了承ください。

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。

~迅速かつ誠実な対応を日々心がけており、お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。~

商品の情報 ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 新品、未使用

