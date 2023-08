絵画一覧はこちらをクリック

天然の蓮の葉 インテリア インテリア雑貨 アート プレゼント 開運

DAZE様専用ページです!



創作板目木版画 『トロピカル パラダイス』

《商品説明》

一点もの ワンコ オーダー

アクリル絵画原画

ENAgART 『 煌めく 』絵画 キャンバス

一点もの手描き

♡イラストオーダー♡ アニメ・VTuber・実況者等



ENAgART 『 凛艶 』絵画 キャンバス フルムーンアート

《使用画材》

0082 one of a kind painting

アクリル絵の具

0046 one of a kind painting

(ホルベイン、リキテックス、ターナーU35)

シーグラスアート 3作おまとめ

顔彩(吉祥)

一点もの にゃんこ オーダー

ラメ、パール(ターナー)

Black flower - 現代アート / 立体作品

ボールペン(シグノ)

No.298 原画 絵画 龍神様 開運絵画 龍神絵画

等から作品に合わせて使用しています。

【ましろ❄プロフ必読様専用】イラストオーダー



【Tamago様専用】No.322 絵画 開運 八咫烏

《作品サイズ》

ウミガメ 沖縄 レジンアート アートパネル 海アート パネル 亀 ウッド

F3サイズキャンバス

絵画水彩手描き「仲良し雀」

約27.3cm×22.0cm

『沖縄の海を感じる』朱利桜 beachレジンアート



ユピオン様専用 【12ヶ月のシーグラスアート】



トールペイント(ローズマリング) 壁掛け額

《梱包発送方法》

《フェアリードレス〜お花の妖精〜》シーグラスアート

商品はビニールの袋で防水し、封筒、又はリサイクル段ボール等で梱包いたします。

ゆうゆうメルカリ便での発送になります。

郵送事故等の補償はお受けでできません。

予め御了承ください。

ご理解頂ける方のみ

ご購入宜しくお願いいたします(*^^*)

《お願い》

購入ご希望のお客様は購入時の注意点をプロフィールに記載しておりますので、ご確認宜しくお願い致します。

こちらの作品データでポストカードを印刷する場合がございます。ご了承下さいませ。

ご検討宜しくお願いします(*^^*)

#芸術 #絵画 #アクリル #アート #美術品

#原画#アクリル絵の具

#アクリル絵画#開運絵画#運気アップ #癒し #開運 #風水 #金運 #スピリチュアル

#恋愛運 #仕事運 #愛情運 #子宝 #出会い

#インテリア#風水 #太陽 #占い #風水画

#運気上昇 #白龍 #富 #赤富士 #富士山

#八咫烏 #商売繁盛 #財運

#八咫烏の絵

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

