メタリカのドクロTシャツです。2018年頃に正規で販売されデザインはモトリークルーやミスフィッツなどにデザイン提供してる鬼才パスヘッドが描いたイラストでフロントとバックにドクロがプリントされてます。このデザインはフィアオブゴッドからも発売しており悶絶ロックTシャツ秘宝館とメタルTシャツ図鑑掲載商品でワンオクのタカも着用してます。サイズは海外のMなんで日本のL相当になります。完売品で状態は新品同様でタグ(アルスタイル)とコピーライトもあります。ガンズ、モトリー、スキッドロウ、メガデス好きにもお薦めです。

ブラームス blurhms Border Super Size Tee



BIANCA CHANDON Paradise Garage Tシャツ レッド



新品 エンポリオアルマーニ 3R1TZ2 1JUVZ 0094 Tシャツ L



0569【人気デザイン】シュプリーム☆センターロゴ 定番カラーTシャツ 即完売



S★HYSTERIC GLAMOUR ロゴ ヒステリックグラマー Tシャツ 白



ハードコアチョコレート 松田優作 最も危険な遊戯 tシャツ



supreme × jordan tee シュプリーム ジョーダン



【新品!】ヴィヴィアンウエストウッドマン Tシャツ L

着丈73 身幅49 肩幅47※素人採寸

希少 NIRVANA Tシャツ ヴィンテージ カートコバーン バンドT



Supreme × Peter Saville Joy Division



【超希少】un/unbient washable wool crew neck



【新品未使用品】humanmade kaws グラフィックTシャツ 白 M



Greatful Dead Vintage Tシャツ リキッドブルー パスヘッド



OFF-WHITE Caravaggio S/S SLIM TEE



80s USA製 フルーツオブザルーム ビンテージ Tシャツ シングルステッチ



【超人気カラー】ヒステリックグラマー 希少デザイン 半袖ニット 入手困難 即完売



希少 90's MOSQUITOHEAD EASY RIDER T SHIRT



激レア SEA SCUM スカルTシャツ ヴィンテージ サイズL



HUMAN MADE TシャツNBA

#metallica #メタリカ #スラッシュメタル #四天王 #パスヘッド #pushead #新品同様

"OFF WHITE" teeシャツ XXL 新品未使用品



新品未使用 ポールスミス Tシャツ



バレンシアガ Tシャツ L



太陽 メタリカ metallica 1994年製ヴィンテージ Tシャツ



新品 シュプリーム ×Undercover23SSFace TeeTシャツ白1枚



kenzo Tシャツ ネイビー



BURBERRY 大きめ ロゴ Tシャツ



supreme undercover football Top tee Mサイズ



ガンズ・アンド・ローゼズ 80s VTG Tシャツ



Saint Michael セントマイケル DMJ Tシャツ



新品 マセラッティ フラグメント Tシャツmaserati fragment



Lサイズ ブルマ 黒 エクストララージ × ドラゴンボール



[大人気] ステューシー Tシャツ ワールドツアー ワンポイント レアカラー◎

GUNS N' ROSES ガンズ アンド ローゼズ MOTLEY CRUE モトリークルー SKID ROW スキッドロウ SLASH'S SNAKEPIT スラッシュズ スネイクピット VELVET REVOLVER ヴェルヴェットリボルバー LA GUNS エルエーガンズ METALLICA メタリカ ANTHRAX アンスラックス MEGADETH メガデス SLAYER スレイヤー PANTERA パンテラ JUDAS PRIEST ジューダスプリースト MOTARHEAD モーターヘッド DEATH ANGEL デスエンジェル EXDUOS エクソダス TESTAMENT テスタメント FAITH NO MORE フェイスノーモア SLIPNOT スリップノット FEAR OF GOD フィアオブゴッド IN FLAMES インフレイムス DISTURBED ディスターブド OVERKILL オーバーキSODOM ソドム SEPULTURA セパルトゥラ PUSHEAD パスヘッド HALLOWEEN ハロウィン ACCEPT アクセプト ONE OK ROCK ワンオクロック TAKA タカ 着用 スラッシュメタル ロックTシャツ バンドTシャツ メタルTシャツ 傷汚れ無し

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メタリカ 商品の状態 未使用に近い

メタリカのドクロTシャツです。2018年頃に正規で販売されデザインはモトリークルーやミスフィッツなどにデザイン提供してる鬼才パスヘッドが描いたイラストでフロントとバックにドクロがプリントされてます。このデザインはフィアオブゴッドからも発売しており悶絶ロックTシャツ秘宝館とメタルTシャツ図鑑掲載商品でワンオクのタカも着用してます。サイズは海外のMなんで日本のL相当になります。完売品で状態は新品同様でタグ(アルスタイル)とコピーライトもあります。ガンズ、モトリー、スキッドロウ、メガデス好きにもお薦めです。着丈73 身幅49 肩幅47※素人採寸#metallica #メタリカ #スラッシュメタル #四天王 #パスヘッド #pushead #新品同様GUNS N' ROSES ガンズ アンド ローゼズ MOTLEY CRUE モトリークルー SKID ROW スキッドロウ SLASH'S SNAKEPIT スラッシュズ スネイクピット VELVET REVOLVER ヴェルヴェットリボルバー LA GUNS エルエーガンズ METALLICA メタリカ ANTHRAX アンスラックス MEGADETH メガデス SLAYER スレイヤー PANTERA パンテラ JUDAS PRIEST ジューダスプリースト MOTARHEAD モーターヘッド DEATH ANGEL デスエンジェル EXDUOS エクソダス TESTAMENT テスタメント FAITH NO MORE フェイスノーモア SLIPNOT スリップノット FEAR OF GOD フィアオブゴッド IN FLAMES インフレイムス DISTURBED ディスターブド OVERKILL オーバーキSODOM ソドム SEPULTURA セパルトゥラ PUSHEAD パスヘッド HALLOWEEN ハロウィン ACCEPT アクセプト ONE OK ROCK ワンオクロック TAKA タカ 着用 スラッシュメタル ロックTシャツ バンドTシャツ メタルTシャツ 傷汚れ無し

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メタリカ 商品の状態 未使用に近い

古着 Tシャツ まとめ売り セット ハーレー カレッジ ロゴ ナスカー 企業ロゴ【人気デザイン】 シュプリーム☆カレッジロゴ センター刺繍ロゴ Tシャツ 即完売ナイキ ステューシーコラボTシャツ NIKE×STUSSY SLOUIS VUITTON 早い者勝ち ルイヴィトン ポケット ダミエ Tシャツ美品 90s 紺タグ(トリコ)stussy 迷彩ロゴ Tシャツ size LSupreme/ The North Face Printed Pocket Tfcrb Tシャツ シュプリーム xl f.c NIKEナンバーナインの01awコレクション サイズ4★希少★ モンクレール ボーダー Tシャツ カットソー XXL オーバーサイズSANTA CRUZ Bullet Speed Wheels