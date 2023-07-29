レビュー高評価のおせち贈り物 ジョジョ展　金沢　デスクマット　DIO フレームアート トラベルステッカー　など キャラクターグッズ

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ジョジョ展にて購入したものと、ジャンプショップにて購入したものになります。大切に保管してますが、使用することがないので出品します。◎デスクマット◎DIOフレームアート C◎トラベルステッカー◎disc型キーホルダー FF◎根付けストラップ 8部 東方仗助◎他多数※即購入oh※バラ売り不可ジョジョの奇妙な冒険ジョジョ荒木飛呂彦原画展アクリルスタンドシーザージョセフ花京院典明空条承太郎東方仗助岸辺露伴ジョルノブチャラティ 頂上決戦

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