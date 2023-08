人気が高い Lovin'you 踊るように人生を。初回限定盤A ラビンユー　キンプリ 邦楽

悩んでいるので高めに設定して 出品致します。

外袋、特典のシールはつきません。

ケースに若干の傷(スレ)がありますが、ディスクに傷はなく、綺麗な状態です。

楽曲を取り込む際に1度だけ使用しました。

DVDは2〜3回再生しました。

暗所にて保管していましたが、神経質な方はご遠慮ください。

「Lovin’ you/踊るように人生を。」

King & Prince

初回限定盤A

Lovin'you/踊るように人生を。 初回限定盤A



■CD収録内容

【初回限定盤A】

M1:Lovin' you

M2:踊るように人生を。

M3:My Sweeties

■DVD収録内容

「Lovin' you」Music Video

「Lovin' you」Music Video ソロアングル映像

「Lovin' you」Behind the scene

※お値下げ、お取置きの対応はしておりません。

申し訳ございません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

