トップメゾンブランドがひしめく街、フランス パリの老舗 アンティーク、ヴィンテージ ショップで直接足を運び買い付けをいたしました。

エンジニアードガーメンツ フィールドパーカー xs リップストップ ネイビー

フランス、イタリアの職人達が手掛けたジャケットになります。拘り抜いた逸品になります。

SHELLAC シェラック アウター



イギリス軍 PCS Mサイズ サーマルジャケット

●ブランド:GAP 1969 RED ギャップレッド

アルファ n2b ミリタリージャケット 美品

MADE IN BANGLADESH バングラディッシュ製

60s 米軍 2ndアルミジップ M65フィールドジャケットミリタリー S66.



50s ベルギー軍デニソンスモック ブラッシュカモ ブラッシュストロークカモ

<概要>

ジャングルファティーグ ジャケット ラージ ショート L-S ミント オリーブ

90年代ギャップレッドよりデニム生地MA-1型 ライトブルゾンジャケットになります。

◎バブアー BARBOUR SPEY ジャケット スペイ ミリタリー

今では球数が減ってきて希少価値の高まっているオールドギャップ。

ジャングルファティーグ ノンリップ 3rd

最近のコレクションではなかなか見ることのないデザイン。

ベドウィン アウター ネイビー

細部に至るまで拘り抜いた1着になっており、

STONE ISLAND ストーンアイランド DAVID TC ジャケット 黒

今流行りのビッグシルエットで着用していただけます。

20ss WTAPS JUNGLE LS woodland camo

これからの季節に様々な着こなしを楽しんでいただけます。

レア7 ビンテージ RAF MK3 イギリス英国王立空軍 フライトジャケット



【デッドストック】アメリカ軍 IPFU トレーニングジャケット 軍モノ XL

●カラー:インディゴ、ブルー /レッド

【WTAPS】M-65 ミリタリージャケット



A BATHING APE × WTAPS ハンティング ジャケット

●表記サイズ: S

STUSSY ハーフジップアノラックパーカー XL ネイビー ドローコードロゴ.

(GAPは元々少し大きめに作られているので

羊革 B-3 ムートン ミリタリー フライトジャケット 黒 M u4283s

170センチの私でも余裕を持って着れます)

U.S.ARMY アメリカ軍 ECWCS Gen2 GORE-TEX PARKA



フランス軍 デッドストック M38 M-38 モーターサイクル ジャケット 2

●素材

匿名配送★コロンビア Mサイズ マウンテンパーカー コロンビア(Columbia

コットン100%

ドイツ軍 モールスキン ロガー ジャケット

最高級コットンを使用しております。とてもしなやかなで柔らかい生地です。

WTAPS × NEIGHBORHOOD JUNGLE 国内正規品

肌に馴染みこれからの季節にピッタリです。

GUCCI ジャケット 黒 ミリタリー



80's90's アルファ M-65 フィールドジャケット アメリカ軍 廃盤

※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

Nilos Julius テクニカルジャケット,テック,ミリタリー



COSPA ジオンN-3Bジャケット 少佐モデル XL

年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。

wolf gray フォトグラファージャケット

写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。

stone island 20SS シャツジャケット

また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。

ma-1



サイズ50!NIGEL CABOURN サルベージパーカー

カラー...ブルー

【良品】ジェラード JELADO ダックカモブランケット裏地ミリタリージャケット

柄・デザイン...無地

希少バーバリーレザージャケットコートM65

素材...デニム

helmut lang 1999 High-Neck Bomber Jacket

ジップ・ボタン...ジップアップ

Bauer down Eddie Bauer 日の出タグ

フード...フードなし

ALPHA INDUSTRIES⭐️【XL】迷彩柄ミリタリージャケットコート

襟...レギュラーカラー

STILL BY HAND スティルバイハンド スタンドカラー シャツジャケット

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ギャップ 商品の状態 未使用に近い

トップメゾンブランドがひしめく街、フランス パリの老舗 アンティーク、ヴィンテージ ショップで直接足を運び買い付けをいたしました。フランス、イタリアの職人達が手掛けたジャケットになります。拘り抜いた逸品になります。●ブランド:GAP 1969 RED ギャップレッドMADE IN BANGLADESH バングラディッシュ製<概要>90年代ギャップレッドよりデニム生地MA-1型 ライトブルゾンジャケットになります。今では球数が減ってきて希少価値の高まっているオールドギャップ。最近のコレクションではなかなか見ることのないデザイン。細部に至るまで拘り抜いた1着になっており、今流行りのビッグシルエットで着用していただけます。これからの季節に様々な着こなしを楽しんでいただけます。●カラー:インディゴ、ブルー /レッド●表記サイズ: S(GAPは元々少し大きめに作られているので170センチの私でも余裕を持って着れます)●素材コットン100%最高級コットンを使用しております。とてもしなやかなで柔らかい生地です。肌に馴染みこれからの季節にピッタリです。※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。カラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...デニムジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし襟...レギュラーカラー季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ギャップ 商品の状態 未使用に近い

sassafras ササフラス digs crew coat激レア Vintage90s OLD GAP デニム MA-1 ライトブルゾンSMサイズ!Needles チャイナボタンカバーオールジャケットフランス警察 ポリスジャケットお値下げ可能!!【BUZZ RICKSON'S】トロピカルジャケット 黒ジャングルファティーグジャケット 実物 アメリカ軍米軍実物 M51 フィッシュテールパーカー フルセット モッズコート