激安の 【希少】 70s 80s ビンテージ　チャンピオン　バータグ　リンガー　tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

無言、即購入OK

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【品物】

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【年代】

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年代

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【サイズ】

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着丈約66cm

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身幅約41cm

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肩幅約 39.5cm

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袖丈約 19.5cm

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★素人採寸

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【カラー】

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【コンディション】

【タグ付】Supreme Burberry Box Logo Tee XL

★ビンテージショップで購入し自宅にて長期保管していたものです。

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★全体的にシミ、汚れ等はありますが、比較的状態の良いものになります。

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★写真参照

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【お願い】

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新品とは異なるクオリティとなります。

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ビンテージ品の特性をご理解の上でご購入をお願いいたします。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 傷や汚れあり

無言、即購入OK【品物】・・【年代】年代【サイズ】着丈約66cm 身幅約41cm 肩幅約 39.5cm 袖丈約 19.5cm ★素人採寸【カラー】★白×エンジ★【コンディション】★ビンテージショップで購入し自宅にて長期保管していたものです。★全体的にシミ、汚れ等はありますが、比較的状態の良いものになります。★写真参照【お願い】新品とは異なるクオリティとなります。ビンテージ品の特性をご理解の上でご購入をお願いいたします。【関連】ヴィンテージ vintageTシャツラコステ トレーナー カレッジプリント ウィングフット リバースパーカー Ape エイプ アンダーカバー リバースウィーブ 60s 70s 80s 単色タグ スナップカーディガン nyac ラルフローレンなどお好きな方にもオススメ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 傷や汚れあり

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