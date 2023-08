注目 AND ROUGH RUGGED JACKET NO.7 / ダウンジャケット

ROUGH AND RUGGED / NO.7 18AW

BLACK

RR18-12-J01

発売時価格:¥70,200

Size : S

身幅:58cm 着丈:73cm ゆき丈:89cm

ROUGH AND RUGGED(ラフアンドラゲッド)の2018AWのナイロンジャケット" NO.7"になります。

米軍特殊部隊が採用しているLEVEL7 JKTをモチーフに原型を踏襲しアップデイト。アウトシェルに防水透湿素材を表地と裏地でラミネートした高機能生地3レイヤーを使用し,米国陸軍・海軍の寒冷地用防寒着に採用されているダウンに変わる新素材プリマロフトを搭載し「止水ファスナー」「防水テープ」等々本格的なアウトドアシーンにも十分に対応可能なハイパフォーマンスのハードシェルに仕上げている。

素材

OUTER・NYLON 100%

INNER・POLYESTER 100%

LINING・NYLON 100%

着用回数は10回ほどになります。

スレや汚れも目立ったものはなく状態は良いと思います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラフアンドラゲッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

