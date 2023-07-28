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【激安セール】 バスケ　バスケットボール　キャバリアーズ JERSEY ジャージ バスケットボール

商品の説明

ブランド: Reebok リーボック
美品チャンピオンNBAレイカーズユニフォームBRYANTコービーブライアント2枚

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アイテム: NBA CLEVELAND CAVALIERS クリーブランド キャバリアーズ JERSEY ジャージ practice jacket ジャケット XL
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状態：主観では使用感はあまり見られず、状態良好なお品物です。
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袖丈：66
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※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。
【美品】CURRY FLOW 9 Close IT Out 27.5cm

【未使用品】NIKE AIR JORDAN XII 12 白、赤
付属品：なし
バスケ　バスケットボール　キャバリアーズ JERSEY ジャージ

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商品説明
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NBA CLEVELAND CAVALIERS のプラクティス ジャージ です。
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キャバリアーズ はアメリカオハイオ州クリーブランドに本拠地を置くNBAに所属するプロバスケチームで、ブランドはNBA公式ユニフォームサプライヤーの実績を持つReebok社製です。
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エンジ色のボディに襟から腕上側と脇からサイドがベージュで切替えしとなっています。サイドの切替はメッシュ素材となっており、ベンチレーション機能を備えています。
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前開きはジップアップから前合わせでボタン留めとなっており、機能性の高いアイテムです。
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デザインとしては、CLEVELANDのネームロゴ刺繍がフロント胸センターに、左胸にReebokブランドロゴ刺繍が施されています。
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さらに右袖にはNBAスウィングマンのロゴ刺繍、左袖にはキャバリアーズのチームロゴ刺繍、
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バック襟下にはReebokブランドのロゴ刺繍と
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かなり作り込まれた逸品です。
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今ではあまり出回っていない商品かと思いますので探していた方は是非。あくまで中古品であるため、古着にご理解のある方ご購入お願い致します。
ハーツ　バスケットボール　ジャージ

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※コメントで交渉中でも、即購入していただいた方を優先しますので、ご了承ください。
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等のブランドがお好きな方是非！
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種類···ジャージ

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商品の情報

ブランドリーボック
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ブランド: Reebok リーボックアイテム: NBA CLEVELAND CAVALIERS クリーブランド キャバリアーズ JERSEY ジャージ practice jacket ジャケット XL状態：主観では使用感はあまり見られず、状態良好なお品物です。値下げ⭕️ 即購入⭕️ 色:エンジ色表記サイズ：XL肩幅：57身幅：69着丈：82袖丈：66（ｃｍ）※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。 付属品：なし商品説明NBA CLEVELAND CAVALIERS のプラクティス ジャージ です。キャバリアーズ はアメリカオハイオ州クリーブランドに本拠地を置くNBAに所属するプロバスケチームで、ブランドはNBA公式ユニフォームサプライヤーの実績を持つReebok社製です。エンジ色のボディに襟から腕上側と脇からサイドがベージュで切替えしとなっています。サイドの切替はメッシュ素材となっており、ベンチレーション機能を備えています。前開きはジップアップから前合わせでボタン留めとなっており、機能性の高いアイテムです。デザインとしては、CLEVELANDのネームロゴ刺繍がフロント胸センターに、左胸にReebokブランドロゴ刺繍が施されています。さらに右袖にはNBAスウィングマンのロゴ刺繍、左袖にはキャバリアーズのチームロゴ刺繍、バック襟下にはReebokブランドのロゴ刺繍とかなり作り込まれた逸品です。今ではあまり出回っていない商品かと思いますので探していた方は是非。あくまで中古品であるため、古着にご理解のある方ご購入お願い致します。※コメントで交渉中でも、即購入していただいた方を優先しますので、ご了承ください。adidas アディダス champion チャンピオン NINE ナイキ reebok リーボック mitchell & ness ミッチェルアンドネス majestic マジェスティック starter スターター NBA MLB NFL NHL phenomenon フェノメノン swagger スワッガー X LARGE エクストララージ stussy ステューシー supreme シュプリーム ape エイプ等のブランドがお好きな方是非！種類···ジャージ

商品の情報

ブランドリーボック
商品の状態目立った傷や汚れなし

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41分钟前

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