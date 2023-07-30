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最新人気 ミヨシラグ　Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグ ラグ

商品の説明

Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグです。
DOLCE&GABBANA 非売品ビーチタオルプレゼント♡
インテリア変更の為出品致します。
ビンテージ ターキー製 カシュガイ族 オールドラグ オールド絨毯 織物 レトロ
写真にも載せましたが、
ペルシャ絨毯 カーペット タペストリー 猫ラグ　87x62cm タブロー
購入してから壁にかけていた為、
ペルシャ　織物　キリム　ビンテージ　vintage kilim
目立った汚れ等はなく、
美品　goodenough g1950 ラグ　フラグメント
毛の質感も購入時と変わりません。
ペルシャ絨毯　トルクメン　154x112cm ウールコットン

アンティークジジム　キリム
購入時期：2022年9月
【SALE❗️】絨毯　3m40✖︎2m40
購入場所：新宿伊勢丹POPUPにて購入
ペルシャ絨毯シルクカーペット 160*230cm
梱包方法：丸めての梱包になります。
【やんこ様用】トルクメン族⼿織り 180×122cm トライバルラグキリム
サイズ　：80×60㎝
アンティーク オールド ペルシャ絨毯 80x148cm キッチンマット 長方形

ヴィンテージラリーキルト　ホワイトカンタ
＃Miyoshirug
オレンジ　カラーキリム
＃Shiomiwada

トライバルラグ値下げ❗️

商品の情報

商品の状態未使用に近い

トルコヴィンテージラグNo.46 ピンクベージュ

ぷー様専用　Beni ourain ベニワレン　ユニーク

赤のトルクメン バルーチ ヴィンテージラグ トライバルラグ アフガン

140x200cm 北欧の抽象風格 客間 じゅうたんは現代 ソファー茶卓じゅうた
Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグです。インテリア変更の為出品致します。写真にも載せましたが、購入してから壁にかけていた為、目立った汚れ等はなく、毛の質感も購入時と変わりません。購入時期：2022年9月購入場所：新宿伊勢丹POPUPにて購入梱包方法：丸めての梱包になります。サイズ　：80×60㎝＃Miyoshirug＃Shiomiwada

商品の情報

商品の状態未使用に近い

最新人気 ミヨシラグ　Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグ ラグ

25分钟前

最新人気 ミヨシラグ　Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグ ラグ

¥25,800 ¥14,448

(税込) 送料込み
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9
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