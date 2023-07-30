最新人気 ミヨシラグ　Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグ ラグ

Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグです。

DOLCE&GABBANA 非売品ビーチタオルプレゼント♡

インテリア変更の為出品致します。

ビンテージ ターキー製 カシュガイ族 オールドラグ オールド絨毯 織物 レトロ

写真にも載せましたが、

ペルシャ絨毯 カーペット タペストリー 猫ラグ 87x62cm タブロー

購入してから壁にかけていた為、

ペルシャ 織物 キリム ビンテージ vintage kilim

目立った汚れ等はなく、

美品 goodenough g1950 ラグ フラグメント

毛の質感も購入時と変わりません。

ペルシャ絨毯 トルクメン 154x112cm ウールコットン



アンティークジジム キリム

購入時期：2022年9月

【SALE❗️】絨毯 3m40✖︎2m40

購入場所：新宿伊勢丹POPUPにて購入

ペルシャ絨毯シルクカーペット 160*230cm

梱包方法：丸めての梱包になります。

【やんこ様用】トルクメン族⼿織り 180×122cm トライバルラグキリム

サイズ ：80×60㎝

アンティーク オールド ペルシャ絨毯 80x148cm キッチンマット 長方形



ヴィンテージラリーキルト ホワイトカンタ

＃Miyoshirug

オレンジ カラーキリム

＃Shiomiwada

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

Miyoshirug✖Shiomiwada コラボラグです。インテリア変更の為出品致します。写真にも載せましたが、購入してから壁にかけていた為、目立った汚れ等はなく、毛の質感も購入時と変わりません。購入時期：2022年9月購入場所：新宿伊勢丹POPUPにて購入梱包方法：丸めての梱包になります。サイズ ：80×60㎝＃Miyoshirug＃Shiomiwada

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

トライバルラグ値下げ❗️トルコヴィンテージラグNo.46 ピンクベージュぷー様専用 Beni ourain ベニワレン ユニーク赤のトルクメン バルーチ ヴィンテージラグ トライバルラグ アフガン140x200cm 北欧の抽象風格 客間 じゅうたんは現代 ソファー茶卓じゅうた