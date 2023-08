代引き人気 【人気モデル☆XLサイズ】NIKE ダウンジャケット ワンポイント ラバーロゴ ダウンジャケット

〜商品情報〜

・ブランド: NIKE ナイキ

・色柄: ブラック / 黒

・サイズ表記: XL 2L LL

・素材: ポリエステル100%

・中綿: ダウン 75% フェザー 25%

・状態:良好(目立った傷や汚れなし)

定番デザインのダウンジャケットで使い勝手抜群!

冬に1着あると重宝します!

#ダウンコート

#ジャケット

#スウォッシュ

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:70

身幅:61

肩幅:47

袖丈:67

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

