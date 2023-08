A POINT ETC アーポワン ウテセ

定価58,200円

サイト引用

羽織るだけでいつものスタイルをクラスアップしてくれる、フェイクファーベスト。

ヒップがすっぽりと隠れるたっぷりしたシルエットで、細身のパンツからワンピースまで合わせるボトムを選ばない頼れるアウターです。

ゆとりのあるアームホールは、袖にボリュームのあるニットの上からも◎

ジップアップタイプなので、カジュアルなスタイルにも合わせやすいデザインです。

カラー ベージュ

サイズ表記 F

実寸平置きサイズ

着丈 67cm

身幅 68.5cm

肩幅 74.5cm

沢山のお洋服を持っている為、正確な購入時期、使用回数等の質問はお応えできかねます。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

質問前にプロフィールをご確認お願い致します。

素材 写真にてご確認お願い致します。

状態 特に目立つ汚れ等ありません。

畳んで梱包しておりますが圧縮して詰めるため多少のシワ等はご理解下さいませ。

あくまで1度人の手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方はご遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

冬

3686

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

