Stanton ST 150

動作確認ずみ!

比較的美品です。

The turntable uses the industry's highest torque motor (4.5 Kgf-cm), sturdy steel housing

High stability platter and tone arm

Digital output terminal [S/PDIF] that can be connected to a CD-R or PC.

Key Correction Function,Choose from Phono/Line output (Key Correction only available for Line)

Equipped with 2 start/stop buttons, and tone arm height adjustment.

製品ビデオをご覧ください。↓↓↓↓

https://youtube.com/shorts/FOdw1JXyBGs?feature=share

○スリップマットあり

○カットリジあり

○針あり(針は使用できますが、交換をお勧めします)

○ターゲットライトはカバーなしです。

#technics #pioneer #traktor #serato #dj

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

