ご覧頂き有難うございます。写真に写っているものを発送致します。

■商品名

■商品の状態

正常に稼働する事を確認しております。

やや本体に傷汚れ、使用感あり、この機種特有のネジ部分にひび割れ2箇所あり、使用に問題ありませんでした。

■付属品

説明書、フィルター2枚

■発送方法

ゆうパックにて発送致します。

*基本的に土日祝日の発送は致しておりません。

———コンディションについて———

新品、未使用 : 新品、未開封品

未使用に近い : 未使用品

目立った傷汚れなし : 中古品としては良好な状態

やや傷汚れあり : 中古品としては一般的な状態

傷汚れあり : 中古品としてはやや悪い状態

全体的に状態が悪い : 中古品としても悪い状態

(なお、コンディションの判定については、個人的な主観によると所がありますので、ご理解頂けると幸いです。)

(出来だけ迅速な発送を心がけておりますが土日祝日等がありますと、やや到着が遅れる事がございます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

