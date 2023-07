憧れの King&Prince Mr.5 ベストアルバム Dear Tiara盤 CD アイドル

☆ 新品未使用 ☆ 即購入 OK

TWICE CANDYBONG ∞



2CD+DVD

特典ステッカー付き

FC限定

☆ 収録内容 ☆

CD

DISC1 ※全形態共通

01. シンデレラガール

02. Memorial

03. 君を待ってる

04. koi-wazurai

05. Mazy Night

06. I promise

転07. Magic Touch

載08. Beating Hearts

禁09. 恋降る月夜に君想ふ

止10. Lovin' you

11. 踊るように人生を。

12. TraceTrace

13. ツキヨミ

14. 彩り

15. Life goes on

16. We are young

17. Beautiful Flower (新曲)

DISC2

01. King & Prince, Queen & Princess

02. Focus

03. NANANA

04. ゴールデンアワー

05. Dream in

06. Prince Princess

転07. 今君に伝えたいこと

載08. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

禁09. 宙(SORA)

止10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス

12. 君がいる世界

13. Glass Flower

14. Bounce To Night

15. OH! サマー KING

DVD

・King & Princeの小旅行 in 熱海!

*King & Princeが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像

即購入OKです。

1度人の手に渡ったことをご理解ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

