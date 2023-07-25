人気が高い プラズマクラスターNEXT シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX100 ホワイト 空気清浄器

ブランド：SHARP プラズマクラスター

空間除菌消臭装置 Aeropure(エアロピュア) series M

コード長さ（m）：2 m

Panasonic 衣類乾燥除湿機 F-YHPX120

最大適用畳数：46畳

シャープ 除湿機 プラズマクラスター 18L ホワイト CV-J180W

集じん方式：ファン式

新品未開封 ダイソー 加湿空気清浄機 ホルムアルデヒド除去

付属品：キャスター

【新品・未使用】 空気清浄機 500万個の負イオン花粉対策＆強力浄化

センサー：湿度センサー 温度センサー ニオイセンサー ホコリセンサー 明るさ、照度センサー

sksy様 専用 dyson HP 03 WS SILVER箱付き

幅(mm)：427 mm

スリムイオンファン HOT&COOL PF-JTH1-N

高さ(mm)：700 mm

値下げしました！新品未使用 エアフィーノ VS-50SW パールホワイト

奥行き(mm)：345 mm

新品未開封！広電 スポットクーラー 業務用 冷風・排熱ダクト付 KSM250D

空気清浄機機能：加湿 脱臭 花粉モード タバコモード スマートフォン連携

SHARP KC-HD70-W

最大騒音値(db)：53 db

美品 SHARP 「COCORO AIR」加湿空気清浄機 KI-HX75-w…

重量(kg)：16 kg

2個セット 脱臭機 小型 除菌消臭 マイナスイオン発生器 ペット脱臭機 33

タンク容量（L）：4.3 L

【2020年製】ターンドケイ 空気清浄機 壁掛け 薄型

色：ホワイト系

2022年製【美品】SHARP 加湿空気清浄機 ホワイト KC-40TH4-W

消費電力（W）：97 W

シャープ 加湿空気清浄機 KI-NS40-W 2021年製

フィルタータイプ：HEPAフィルター

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

ブランド：SHARP プラズマクラスターコード長さ（m）：2 m最大適用畳数：46畳集じん方式：ファン式付属品：キャスターセンサー：湿度センサー 温度センサー ニオイセンサー ホコリセンサー 明るさ、照度センサー幅(mm)：427 mm高さ(mm)：700 mm奥行き(mm)：345 mm空気清浄機機能：加湿 脱臭 花粉モード タバコモード スマートフォン連携最大騒音値(db)：53 db重量(kg)：16 kgタンク容量（L）：4.3 L色：ホワイト系消費電力（W）：97 Wフィルタータイプ：HEPAフィルター

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

SHARP KI-JS40-W WHITEダイキン：加湿空気清浄機