新着商品 【レア】Stussy × Josh Chese Summer Car Tee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

●商品説明

2007年発売

人気のオールドステューシーのTシャツ

写真家Josh Cheseとの限定コラボ

内側には彼のメッセージがプリントされてます

Josh Chese

70s終わり頃に写真家として活動をはじめ

Beastie BoysやRun DMCといった

80年代の古き良きHIPHOPやレゲエシーン、

ストリートダンスといった

カルチャーを収めた写真を残し

数多くの名作を手がけている写真家

海外でも高値の付くプレミアアイテムです

●表記サイズ

M

●実寸サイズ(cm)

肩幅:約47

身幅:約49

着丈:約69.5

袖丈:約19

☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください

●カラー

ブラック 黒

●コンディション

プリント部に若干の割れがございますが

目立った汚れやダメージはございません

★★出品中のステューシー

#BUILD_PRIME_STUSSY

★★出品中のTシャツ・ポロシャツ

#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ

★★出品一覧

#BUILD_PRIME_shopping

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては 金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明2007年発売人気のオールドステューシーのTシャツ写真家Josh Cheseとの限定コラボ内側には彼のメッセージがプリントされてますJosh Chese70s終わり頃に写真家として活動をはじめBeastie BoysやRun DMCといった80年代の古き良きHIPHOPやレゲエシーン、ストリートダンスといったカルチャーを収めた写真を残し数多くの名作を手がけている写真家海外でも高値の付くプレミアアイテムです●表記サイズM●実寸サイズ(cm)肩幅:約47身幅:約49着丈:約69.5袖丈:約19☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください●カラーブラック 黒●コンディションプリント部に若干の割れがございますが目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー #BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ #BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping

