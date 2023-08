メインカラー···ブラック

ナンバーナイン07aw NOIR ノワール期のチェッカーフラッグジップアップスニーカーです。ジッパーは、ナンバーナインお馴染みのriri製でやはり少し硬いです。

コレクション整理の為、宮下さんが手掛けていた頃の、ナンバーナインアーカイブ 商品を出品します。

正規取扱店で、購入し数回は着用しました。出品前にクリーニング手入れは行っております。

ダメージは見当たりませんが、写真を参考にして下さい。

◾️サイズ表記

8(普段スニーカーは、26センチの靴を履いてます)

私の出品してる商品は、宮下さんが在籍していた商品で、ナンバーナイン脱退後の商品は購入していません。脱退後、過去のデザインを焼き増しして販売しているみたいですが、当時販売されたオリジナルで、購入場所は、恵比寿、ns.地元の正規ディーラーです。

保管状態は、良いですが約20年前のヴィンテージ品となりますので、神経質な方は購入を、お控え下さい。

確りと、画像をよくご覧になった上でご購入をご検討下さい。

他ナンバーナイン商品もコレクション整理で出品してますのでご興味あれば、御覧になって下さい。

平日は仕事の為、問い合わせ対応は夕方以降になりますので、ご容赦下さい。

宜しくお願い致します。

メインカラー···ホワイト、ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナンバーナイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

