出産祝い 超希少　arcteryx アークテリクス × BEAMS 別注 Zeta SL マウンテンパーカー

2019年春夏のビームス別注のゼータSLジャケットになります。

ビームス別注ジャケットは即完売毎年してなかなか手に入らないと思います。

ゼータSLも2021で形がなくなってしまったので、探している方も多いかと思います。超人気のモデルなのでこの機会にいかがでしょうか。

ワンシーズンほど着用しましたが、大切に着ていたので目立った汚れはありませんが、新品では無いので中古という事をご理解下さい。

またバードエイドは破棄してしまいました。

サイズ

身幅 約58.0cm

袖丈 約69.0cm

着丈 約76.0cm

#アークテリクス

#Arc'teryx

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

