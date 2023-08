ご覧いただきありがとうございます(^。^)

こちらの商品は、コンバースのct70です!

以下が商品の説明になります。

●ブランド

コンバース

●アイテム

ct70

CT70

●サイズ

US10

28cm

●商品状態

特に大きな傷や汚れは無く中古品の靴にしては悪くないと思います!ヒールが若干擦れていますが星は半分以上あるのでまだまだ履いていただけます!あくまでも中古品ですのでご理解の程よろしくお願いします!

●備考

気になる写真の詳細やサイズ感など何か分からないことがありましたらお気軽にお声掛けください(^。^)

値下げ交渉応じます!

メインカラー···ブラック

人気モデル···converse ct70(チャックテイラー)

スニーカー型···ハイカット(High)

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

