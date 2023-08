【同梱不可】 訳あり ② サイドテント ルーフレール用ステイ付属 オーニングテント 2.8m テント/タープ

※訳あり商品です画像の様に製造工場のミスで難燃剤の染みがあります。

商品自体は新品未使用で、使用には問題ございません

インフレータブル オーニングテントです。

※※※車体側のルーフレールもしくはCレールの高さが2m以内の車両にのみ取り付け可能です※※※

・・・注意事項・・・

付属のCレールステーはベース部分はルーフレイルに装着したまま走行可能ですが他の部品を装着したままの走行は出来ません。

宿泊地に到着してから組み立ててください

インフレータブル式のテントです。(空気を注入するだけの超簡単設営)

高さが2m以内のルーフラック、ルーフレール装備の自動車や、キャンピングトレーラー・トラベルトレーラー・キャンピングカーのオーニングやCレールに取付けるサイドテントです

ルーフラック、ルーフレールを装備した車両に付属のステイを取り付けて設営するか車体にCレイルのあるキャンピングカー車両に取り付け可能です

設営はCレイルにテントのケダーベルト部分を通して空気を入れて各箇所をペグ止めするだけの簡単設営

左右の出入り口は2重で扉にもクリアにも全てを開放して開口する事も可能です

正面の窓部分は3重で目隠し、クリア、メッシュの3パターンになります

サイドスカートは30cmで十分な長さです

天井各所にランタンなどを下げれるフック付きです

専用の手動空気入れが付属します

生地・縫製共にかなりしっかりした作りとなっています

・・・製品仕様・・・

ケダーベルト径6mm or 8mm

展開時寸法 横幅280cm 奥行250cm 高さ200cm

収納時寸法 60cm*110cm*40cm

テント重量15kg

防水指数3000mm

アウター素材 300Dオックスフォード生地

・・・製品内容・・・

ルーフレール用Cレールステーx一式

インフレータブルテント本体x1

床用ビニールシート(黒)

専用キャリーバッグx1

専用手動空気入れポンプx1

ペグx12

ペグ袋x1

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

