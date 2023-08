【お買い得！】 新品　未使用　エアーポッズプロ　第1世代　イヤホン　右　右耳　R A2083 イヤフォン

●即日発送

●新品・未使用

●コメント無し即購入OK

●匿名配送

メーカー:Apple (アップル)

製品名:AirPods Pro(エアーポッズプロ)

モデル: MLWK3J/A(A2083)

02230005

●●●その他のエアーポッズプロの充電ケースはコチラ↓ ↓ ↓

#applepro_applepro_applepro_ear

●こちらの商品はApple正規品の【エアーポッズプロ】のイヤホン右耳のみとなっております。

※充電ケース、ライトニングケーブル、箱などの付属品は付いておりませんのでよろしくお願い致します。

●型番(モデル)はエアーポッズプロ第一世代のMLWK3J/A(A2083)となっており、適合する充電ケースは(A2190)とイヤホン左耳(A2084)となっております。

※裏側に小さい文字で記載されております。

●PSEマーク所得済みの商品となっております。

●商品は衝撃吸収のプチプチに包み、防水対策をした上で発送させて頂きます。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 新品、未使用

