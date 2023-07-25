豊富なギフト ミニセグウェイ レッド その他

袋、充電器、説明書、本体を専用の箱に入れて発送します。

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写真通り、塗装の剥げが見られます。

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目立つ傷などはなく、綺麗な方だと思います！

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卓球台 コンパクトサイズ IG-2PG0046

電動スクーター スマートスクーター セグウェイ 赤 ストリート ホビー スポーツ ホバーボード

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

袋、充電器、説明書、本体を専用の箱に入れて発送します。写真通り、塗装の剥げが見られます。目立つ傷などはなく、綺麗な方だと思います！動作確認済み。子供から大人まで楽しめます！電動スクーター スマートスクーター セグウェイ 赤 ストリート ホビー スポーツ ホバーボード

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