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最高の品質の 美品　blohm タッセルローファー ブローム　27cm ドレス/ビジネス

商品の説明

状態
BEAUTY&YOUTH ローファー
若干の小キズやスレ有り
【未使用品】UNION IMPERIAL 本革 ストレートチップ レザーシューズ
ソールの減りはほとんど無し
G.H.BASS LARSON RUBBER SOLE ローファー

パラブーツ ドレスシューズ ウイングチップ メダリオン ブラック 革靴 ビジネス
サイズ
edifice エディフィス　モカシン　ローファー　ドライビングシューズ
27cm
レイマー　raymar ブラックコインローファー

Church‘s チャーチ　モンクストラップ　サイズ6
カラー
トリッカーズ　メダリオン
ブラック
T601 トレーディングポスト（Trading Post） キャップトウ 防水

GIORIO ARMANI ジョルジオアルマーニ　ローファー　革靴　パイソン
コメント
ジョンストンマーフィータッセル
数年前にWISMにて購入。着用回数は10回未満です。定価38000円程でした。箱等の付属品はありません。
フラテッリボルジョーリ BORGIOLI シューズ　28.0cm
NCNRでお願いします。
ダナー レザーシューズ ポストマン オックスフォード オールデン レッドウィング

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RED WING ポストマン
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スコッチグレイン 24.5
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HIROSHI TSUBOUCHI×EDIFICE ビットローファー
universal products
極美品 トリッカーズ the old curiosity shop サイズ6
unused
○★新品 未使用 PADRONE スエードスリッポン 定番スェードスリッポン
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30s40s ビンテージデットストックニュージランド製ストレートチップ革靴 24
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【四都市】CHURCH’S チャーチ Dorney ドーニー プレーントゥ
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スコッチグレイン　ダブルモンクストラップ　9100　25.5ｃｍ
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gucci グッチ ホースビットローファー 黒 27.5cm 9.5D 定価8万
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Tricker's × CIAOPANIC　モンクストラップ　UK7（25.5）
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ヒューゴボス　革靴　サイズ8
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ドクターマーチン 1461 MONO 3ホールシューズ ブラックステッチ
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ジャランスリワヤ.スウェードローファー.26cm相当
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GUCCI 革靴
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やす様専用　ジョルジオアルマーニ　ビジネスシューズ　サイズ7 1/2

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドブローム
商品の状態やや傷や汚れあり

トリッカーズ　Tricker's

パラブーツ　ランス ships別注　UK6

【6/30値下げ】コールハーン・タッセルローファー（黒・31cm）

Tricker’s トリッカーズ コードバン メダリオン ダービーシューズ
状態若干の小キズやスレ有りソールの減りはほとんど無しサイズ27cmカラーブラックコメント数年前にWISMにて購入。着用回数は10回未満です。定価38000円程でした。箱等の付属品はありません。NCNRでお願いします。1ldk outilnew erajil sandersteinsupreme stussyuniversal productsunusedvainl archive comoli l'echoppeauralee graphpaper wisma.hciota700fill s.f.cso nakamegroalwaythneedlesevconfresh serviceherillkijima takayukineatstudio nickolsonwhowhatpop trading companycrepuscule kaptain sunshine the north facepolar skate cosupplymin nanosillagebeams beauty&youthsszbronze 56ko 0 cho ruidaiwa pier 39weekendimazinewellder markaware unslacks e.tautzstudio nicholsoneyevanoliver peoplesside effects eye productsolives goldsmithnative sonsjournal standarda.presse

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドブローム
商品の状態やや傷や汚れあり

最高の品質の 美品　blohm タッセルローファー ブローム　27cm ドレス/ビジネス

44分钟前

最高の品質の 美品　blohm タッセルローファー ブローム　27cm ドレス/ビジネス

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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df4314656ce06

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df4314656ce06
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