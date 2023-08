専門ショップ 22FW シュプリーム ボックスロゴコーデュロイキャンプキャップ supreme キャップ

22FW week18に発売されたシュプリームのボックスロゴコーデュロイキャンプキャップです。

カラーは1番人気のホワイト。

ホワイトは特に人気でシュプリームオンラインで即完売した希少な商品です。

新品未使用。

イタリアのLoroPiana社の高品質な生地を使用しています。

アメリカ製。

シュプリームオンライン購入の100%国内正規品です。

よろしくお願いします。

LoroPiana(ロロ・ピアーナ)

1936年にイタリアのクアローナで創業された最高級カシミアと最高級ウールを取り扱う服地メーカー。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

