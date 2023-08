カラー···ブラック

PLEATSPLEASEの商品です。

日本橋高島屋で購入。

色違いで購入してたので未使用のまま保管していた方を出品いたしました。

店員さんに人気で中々買えない商品と言われたました。

サイズ3となっていますが、こちらの商品はワンサイズの販売と聞きました。

自宅保管を気にしない方にお譲りしたいと思います。

ブランド品なので、すり替え防止のため、商品の返品・交換は不可です。

サイズ3〔ワンサイズの販売)

肩幅25

身幅32

着丈56

タートルの長さ14

素人採寸なので多少の誤差はお許しください。

PLEATS PLEASE

イッセイミヤケ

ISSEY MIYAKE

ミーバイ イッセイミヤケ

me by ISSEY MIYAKE

タートル

#三宅一生

#イッセイミヤケme

#イッセイミヤケ

#プリーツプリーズスカート

#プリーツプリーズパンツ

#プリーツプリーズカーディガン

いっせいみやけ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 新品、未使用

