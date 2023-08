ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

アレキサンダーマックイーンのスニーカー



adidas アディダス Y-3 ヨウジヤマモト トリプルブラック26.5㎝になります(o^-^o)

芝生の上で一度、数時間使用しました。

状態良好です。

袋付・封筒の中は何も入ってません。

★Brand★

adidas アディダス

★Color★

ブラック 黒

・ブランド、年代によってサイズ感は変わりますのでま

た必ず下の実寸をご確認ください。

・また別サイトでも販売中ですので、突然削除になることがあります。ご了承ください。

★平置き実寸★(㎝)

【サイズ】

8 1/2(日本のサイズ約26.5㎝)

・手作業での採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

◆状態

【ランク】

【NA】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れ

がない綺麗な状態

・つま先、かかとに若干キズあり

【N】新品、未使用

【S】極美品・使用感のほとんどない状態

【A】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れ

がない綺麗な状態

【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態(一般的な古着)

【C】少々状態の悪い中古品・目立つ傷や使用感、汚れなど

【D】状態の悪い中古品・経年劣化以外の傷や汚れが目立つ

※商品に関しては確実正規品になります。

※中古品ということをご理解の上、ご購入ください。

※写真のものが全てです。

【ご注意事項】

あくまで中古品になりますため、画像に写せていない箇所にも、多少の擦れ、小傷、シミや汚れなどある場合がございます。

あらかじめご理解ご了承ください。

#はるなつ インスタ エモい

#ヨウジヤマモト

#ヤマモトヨウジ

#YOHJI YAMAMOTO

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

