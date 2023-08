セルフォード

ディフォーメーションニットワンピース

カラー:ホワイト

サイズ:38

付属品:インナースリップ、ブランドタグ

1回着用クリーニング済み

腕周りがややタイトな作りだと思います。当方身長160センチ・ウェーブ・中肉中背でふだんはS〜Mを着ていますが、これは38サイズでちょうど良かったです。

丁寧に扱っていますので状態はよいと思いますが、新品ではありませんので見落としなどはご容赦いただけますと幸いです。

いまのところお値下げは不可とさせてください

宅急便

匿名配送

※最近評価のない方から受取り評価がないトラブルがつづいてます。お手数ですが評価がゼロ・低評価の方は購入前に一度コメントいただけますようおねがいいたします

袖丈···半袖

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

