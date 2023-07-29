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最旬ダウン プラズマクラスターNEXT シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX100 ホワイト 空気清浄器

商品の説明

ブランド：SHARP プラズマクラスター
スリムイオンファン HOT&COOL PF-JTH1-N
コード長さ（m）：2 m
値下げしました！新品未使用 エアフィーノ VS-50SW パールホワイト
最大適用畳数：46畳
新品未開封！広電 スポットクーラー 業務用 冷風・排熱ダクト付 KSM250D
集じん方式：ファン式
SHARP KC-HD70-W
付属品：キャスター
美品 SHARP 「COCORO AIR」加湿空気清浄機 KI-HX75-w…
センサー：湿度センサー 温度センサー ニオイセンサー ホコリセンサー 明るさ、照度センサー
2個セット 脱臭機 小型 除菌消臭 マイナスイオン発生器 ペット脱臭機 33
幅(mm)：427 mm
【2020年製】ターンドケイ　空気清浄機　壁掛け　薄型
高さ(mm)：700 mm
2022年製【美品】SHARP 加湿空気清浄機 ホワイト KC-40TH4-W
奥行き(mm)：345 mm
シャープ 加湿空気清浄機 KI-NS40-W 2021年製
空気清浄機機能：加湿 脱臭 花粉モード タバコモード スマートフォン連携
SHARP KI-JS40-W WHITE
最大騒音値(db)：53 db
ダイキン：加湿空気清浄機
重量(kg)：16 kg
扇風機　dyson ダイソン　HP 04 WS 2019年製【極美品‼️】★
タンク容量（L）：4.3 L
ダイソン Hot＆Cool
色：ホワイト系
シャープ プラズマクラスターNEXT 加湿空気清浄機 ホワイト KI-PX100
消費電力（W）：97 W
2023年製　シャープ　ハイブリッド除湿機 CV-NH140-W 衣類乾燥
フィルタータイプ：HEPAフィルター

SHARP 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載 KC-40TH7-W

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態新品、未使用

dyson ダイソン　Hot&Coollink
ブランド：SHARP プラズマクラスターコード長さ（m）：2 m最大適用畳数：46畳集じん方式：ファン式付属品：キャスターセンサー：湿度センサー 温度センサー ニオイセンサー ホコリセンサー 明るさ、照度センサー幅(mm)：427 mm高さ(mm)：700 mm奥行き(mm)：345 mm空気清浄機機能：加湿 脱臭 花粉モード タバコモード スマートフォン連携最大騒音値(db)：53 db重量(kg)：16 kgタンク容量（L）：4.3 L色：ホワイト系消費電力（W）：97 Wフィルタータイプ：HEPAフィルター

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態新品、未使用

最旬ダウン プラズマクラスターNEXT シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX100 ホワイト 空気清浄器

16分钟前

最旬ダウン プラズマクラスターNEXT シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX100 ホワイト 空気清浄器

¥70,066 ¥37,135

(税込) 送料込み
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799707584acc3

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シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター NEXT(50000) プレミアム COCORO AIR搭載 空気清浄 46畳 自動掃除 ホワイト KI-PX100-W

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シャープ KI-PX100 プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機

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