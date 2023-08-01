【2022?新作】 未使用品 訪問着　正絹 古代紫色 パールトーン 着丈152＋20出せます 着物

週末Sale⭐️ 茶道師範の桐箪笥 窓辺に帯

正絹 袋帯 坂東三津五郎 花布季

全点、通常価格より1000円引きに変更中⭐️

草履バッグ セット 振袖 草履 レディース サテンエナメル uzouri23-3

さらに、2点同時ご購入で合計金額の1割引！

【十日町紬】グレー地に絣



専用ページ【振袖】幅広前幅30 着丈168裄71.5 流水に紅葉 結び文正絹

カラー···パープル

正絹 絽の小紋 波と矢羽根模様 No400

着物種類···訪問着

紬 袋帯 懐中時計 アリス うさぎ 両面 正絹

パールトーン加工表示付

未使用 色留袖 仕付 1紋 共八掛 松葉 花車 花籠 150cm前後

新品未使用品

《新品◆夏帯◆名古屋帯■西陣＊鳥獣戯画■黒◆六通柄◆正絹着物◆NB6-33》



RK-286 センスの良い小紋 トールサイズ 市松柄 着物 正絹 袷 広衿

老舗の呉服屋さんで誂えて頂き

《希少『紗袷』付下げ■葉模様に光を放つ蛍■黒紅色■正絹袷着物◆SA4-1》

桐箪笥に保管しておりました

本袋帯 全通 両面柄織 作家物 落款 草木染 葡萄唐草模様 A843-11



美品 波模様 正絹 小紋 裄73.5

傷みも汚れも無く、

★新品未使用★完全赤字！半額以下！土の精 ショール

臭いもついておりません

値下げ交渉ＯＫ！作家物 本場大島紬 訪問着 径横絣 五マルキ 正絹 Ｌ４３０



おまけあり❤︎ 西陣織 綴れ帯 全通袋帯

袖丈 48㎝

皇室御用達 きくのこのみ お草履 老舗

袖幅 33㎝

辻が花 高級 六通柄袋帯 金 銀 正絹 ふくれ織り 帯 着物 和装 正装 ★

裄丈 64㎝

【六通】鳳凰と花 金通し 金糸

身丈 149㎝ 着丈152㎝

1570.黒留袖 五つ紋 比翼仕立て 飛鶴文 鶴 金銀彩 波頭 鳥 正絹 着物

内揚げが11㎝×2あるので、そこを出せば

RK-1166 アンティーク着物 小紋 大正浪漫 花々や流水 雲模様 紅絹

身長が高い方にもお召し頂けます

着物リメイク 絣のジャンパースカート 書生絣 雪ん子



【道明】2点以上購入で割引 着物 高級 帯締 逸品 正絹 白金銀

後ろ幅 30㎝

ムガシルク 野蚕糸 リバーシブル袋帯

前幅 24㎝ という普通のサイズですが

高級草履 低反発 紬(ターコイズ)×大ドット

縫込みが多めなので、お直しに出せば

☆現品限り☆ 本場筑前博多織 正絹 着物 未仕立て品 夏用 紗八寸名古屋帯１２

身幅もあと12㎝以上出せそうです

新品未仕立 単衣＆夏物 博多帯 西村織物 八寸名古屋帯 粗紗 浮遊 白々仕立込



泥染大島紬 きもの



6/6まで【美品】栗山吉三郎 京紅型 名古屋帯

出品中の和装品まとめ

#T100 黒緑色地の横縞膨れ織・仮エバ

⬇️

●Toro I様専用●高級草履 畳表 2の5 茶竹手縫い×本革クロコダイル型押し

#茶道師範の桐箪笥

京都着物友禅お誂 高級お振袖 箔加工 身丈裄丈長め 逸品美品



HB7132 未使用 袋帯 刺繍 花柄 仕付け糸あり 帯 和装

＊おまとめ値引き、リピーター値引きあり

新品★絽綴れ 夏九寸名古屋帯 西陣織 正絹 お仕立て付 34007

＊単品の値引き交渉にはお応えできません

◆K531◆美品 色留袖『黒船来航図』作家物 正絹縮緬 袷 送料無料 匿名配送



花嫁衣裳 筥迫セット 白7点セット

＊当方は呉服商ではございませんので

アンティーク黒留袖 鶴 正絹 No.33

寸法お直しなどは承れません

ミンサー織り 帯 赤

＊高価な絹製品ですので、すり替え防止のため、

3k819 名古屋帯 絹 夏帯 夏物 絽 紫 柄物 和装 着物

ご購入納品後の返品交換には応じられません

「値下げ交渉ＯＫ！」夏物 洗える ポリエステル 絽 訪問着 セット Ｕ７７７



夏用袋帯

以上の条件でご納得頂ける方と取引させて頂きます

越後十日町の一流染匠 桐屋翠山工房 訪問着 辻が花絞り 正絹 落款有り

ので、よろしくお願い致します

～専用です～ピンク色几帳訪問着と袋帯のセット



訪問着セット 正絹 吉乃一廉辻ヶ花 最高品 ほぼ新品



KO-776 名古屋帯 素敵な辻が花 縮緬



【マ】820w 着物 付下げ 金駒刺繍 花植物文様 一つ紋

#着物 #袷 #正絹 #古代色

夏帯 絽 袋帯 正絹

#未使用 #訪問着 #長身 #内揚げ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

小紋 京友禅 紋意匠 正絹 反物オレオ様専用 正絹 六通袋帯【四角 刺繍】 No.1185⭐️美品 逸品⭐️新潟県伝統工芸品⭐️【十日町紬】⭐️手引真綿⭐️草木染⭐️