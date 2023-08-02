【あすつく】 未使用▪90年代前半▪ジョーダン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ナイキのTシャツです。

22ss カミエルフォートヘンス camiel fortgens リンガー

92~3年頃にロフトで購入しました。

ぶち抜きスマイル Tシャツ 90s

約30年間の素人による個人保管ですので、新品の様な状態を希望される方は検討をご遠慮ください。

16f1《未使用》21ss ディースクエアード 半袖Tシャツ ロゴ M



【即完モデル‼︎】SUPREME◎ヘンリーネック Tシャツ B109

USA製

【新品未使用】TATTOO STUDIO YAMADA USナイロンキャップ

サイズ L

【タグ付き】VERSACE クルーネック フロント メデューサ カットソー

平置きの実寸で、身幅54cm、着丈75cmとなります。(素人採寸)

んちゃ様ご確認ください

カラー 杢グレー

NIKE ナイキ 銀タグ バスケ オーバーサイズ ワンポイント



【完売品】シュプリーム メッシュボックスロゴ 胸ロゴ ポケットTシャツ シンプル

ご検討の際には、自己紹介欄のご一読をお願いします。

【新品】Supreme シュプリーム タンクトップ 21SS



【CALEE】 Stretch draw you Tシャツ チャコール【XL】

♯90年代、♯エアジョーダン、♯バックスバニー、♯90s、♯USA製、♯ヴィンテージ、♯マイケルジョーダン、♯シカゴブルズ、

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキのTシャツです。92~3年頃にロフトで購入しました。約30年間の素人による個人保管ですので、新品の様な状態を希望される方は検討をご遠慮ください。USA製サイズ L平置きの実寸で、身幅54cm、着丈75cmとなります。(素人採寸)カラー 杢グレーご検討の際には、自己紹介欄のご一読をお願いします。♯90年代、♯エアジョーダン、♯バックスバニー、♯90s、♯USA製、♯ヴィンテージ、♯マイケルジョーダン、♯シカゴブルズ、

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

美品！！BURBERRY メンズ 半袖 Tシャツ モンクレ 夏服[希少コラボ]シュプリーム×コムデギャルソン☆センターロゴボーダーTシャツoakley×satisfy Tシャツ L [希少]Gucci × The North Face ストライプ＆キャット Tシャツennoy Tシャツ 3枚パック グレーSサイズ バラ売り不可