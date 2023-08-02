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【あすつく】 未使用▪90年代前半▪ジョーダン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

ナイキのTシャツです。
22ss カミエルフォートヘンス　camiel fortgens リンガー
92~3年頃にロフトで購入しました。
ぶち抜きスマイル　Tシャツ　90s
約30年間の素人による個人保管ですので、新品の様な状態を希望される方は検討をご遠慮ください。
16f1《未使用》21ss ディースクエアード 半袖Tシャツ ロゴ M

【即完モデル‼︎】SUPREME◎ヘンリーネック Tシャツ B109
USA製
【新品未使用】TATTOO STUDIO YAMADA USナイロンキャップ
サイズ L
【タグ付き】VERSACE クルーネック フロント メデューサ カットソー
平置きの実寸で、身幅54cm、着丈75cmとなります。(素人採寸)
んちゃ様ご確認ください
カラー 杢グレー
NIKE ナイキ 銀タグ バスケ オーバーサイズ　ワンポイント

【完売品】シュプリーム　メッシュボックスロゴ　胸ロゴ　ポケットTシャツ　シンプル
ご検討の際には、自己紹介欄のご一読をお願いします。
【新品】Supreme　シュプリーム　 タンクトップ　21SS

【CALEE】 Stretch draw you Tシャツ チャコール【XL】
♯90年代、♯エアジョーダン、♯バックスバニー、♯90s、♯USA製、♯ヴィンテージ、♯マイケルジョーダン、♯シカゴブルズ、

美品！！BURBERRY　メンズ　半袖　Tシャツ　モンクレ 夏服

商品の情報

商品のサイズL
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

[希少コラボ]シュプリーム×コムデギャルソン☆センターロゴボーダーTシャツ

oakley×satisfy Tシャツ L [希少]

Gucci × The North Face ストライプ＆キャット Tシャツ

ennoy Tシャツ　3枚パック　グレーSサイズ　バラ売り不可
ナイキのTシャツです。92~3年頃にロフトで購入しました。約30年間の素人による個人保管ですので、新品の様な状態を希望される方は検討をご遠慮ください。USA製サイズ L平置きの実寸で、身幅54cm、着丈75cmとなります。(素人採寸)カラー 杢グレーご検討の際には、自己紹介欄のご一読をお願いします。♯90年代、♯エアジョーダン、♯バックスバニー、♯90s、♯USA製、♯ヴィンテージ、♯マイケルジョーダン、♯シカゴブルズ、

商品の情報

商品のサイズL
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【あすつく】 未使用▪90年代前半▪ジョーダン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

49分钟前

【あすつく】 未使用▪90年代前半▪ジョーダン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥16,000 ¥12,000

(税込) 送料込み
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e1e821

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e1e821
【あすつく】 未使用▪90年代前半▪ジョーダン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 【あすつく】 未使用▪90年代前半▪ジョーダン Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

90年代 ナイキ NIKE 銀タグ AIR JORDAN エアジョーダン プリントT

90年代 ナイキ NIKE 銀タグ AIR JORDAN エアジョーダン プリントT


90s USA製 初期 銀タグ □ NIKE マイケル ジョーダン プリント 半袖 T

90s USA製 初期 銀タグ □ NIKE マイケル ジョーダン プリント 半袖 T


90年代 ナイキ NIKE 銀タグ AIR JORDAN エアジョーダン プリントT

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