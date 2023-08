⭐️ 全品1点限り ⭐️ 管理J249

こちらのアイテムは

人気ブランド、 ESTNATION です!

デートコーデにもいかがでしょうか♡

定価3万前後

▼ブランド・メーカー

ESTNATION

エストネーション

▼カテゴリ

コットン リネン リボン ミディ丈 スカート

▼サイズ(平置き:約cm) (38 / M相当)

ウエスト:34

ヒップ:45

総丈:54

裏地:〇

伸縮性:✕

サイドファスナー:〇

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

▼カラー

ブルー

※素人撮影のため実物と画像で色が異なって

見える場合がございますのでご了承ください。

▼状態

極美品◎

購入時からファスナー金具のメッキに

目立たないくらいの剥げがありましたが、

気にならない部分かと思います♪

商品事態はとてもキレイです◎

細かく状態を確認していますが、

見落としがある場合がございます。

※当商品は、USED品ですので

完璧を求められている方はご遠慮ください(>_<)

▼梱包・発送について

防水対策を行って発送致します*(^o^)*

出来るだけお安くお届けしたいため、

厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させて

いただくことをご了承お願いいたします♪

畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

▼安心発送✨

※サイズの関係上、

発送方法を変更する場合が

ありますのでご了承くださいm(._.)m

その他、ご不明点などございましたら、

ご気軽にコメント下さい♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エストネーション 商品の状態 未使用に近い

⭐️ 全品1点限り ⭐️ 管理J249────────────────⭕️24時間以内のスピード発送⭕️1番コメント特典✨特別価格に招待✨⭕️フォロー割・おまとめ割・リピート割あり#さらのアパレル一覧*#メルカリ*1点限りの人気のお洋服────────────こちらのアイテムは人気ブランド、 ESTNATION です!デートコーデにもいかがでしょうか♡定価3万前後▼ブランド・メーカーESTNATIONエストネーション▼カテゴリコットン リネン リボン ミディ丈 スカート▼サイズ(平置き:約cm) (38 / M相当)ウエスト:34ヒップ:45総丈:54裏地:〇伸縮性:✕サイドファスナー:〇※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。▼カラーブルー※素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。▼状態極美品◎購入時からファスナー金具のメッキに目立たないくらいの剥げがありましたが、気にならない部分かと思います♪商品事態はとてもキレイです◎細かく状態を確認していますが、見落としがある場合がございます。※当商品は、USED品ですので完璧を求められている方はご遠慮ください(>_<)▼梱包・発送について防水対策を行って発送致します*(^o^)*出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします♪畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m ────────────▼安心発送✨※サイズの関係上、発送方法を変更する場合がありますのでご了承くださいm(._.)mその他、ご不明点などございましたら、ご気軽にコメント下さい♪

