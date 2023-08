ご覧頂き、誠にありがとうございます♫

他にもレア物や希少な物お探しの方はこちらにも♪

#アンティーク堂夢アンティーク

■今や人気絶頂にあるホロライブの獅白ボタンさん80万人記念のどんぶり・お箸セットになります!

開封はしてありますが、未使用品となっておりますので状態は美品となっております。

■こちらは入手困難なアイテムの為、何処にも流通がなく大変貴重かつ希少となっております。

この機会にぜひどうぞ!

【付属品】

写真に写っている物が全てになっております。

【商品状態】

傷もなく美品でありますが、写真⑩にありますように1つずつハンドメイドで作っている為、色ムラなどがある場合があり、写真⑨にありますようにすこしムラが確認出来ます。

ハゲとかではなく本来の性質の物になり、逆に味が出て良さが際立っております。

【ペット】

・飼っておりません。

【タバコ】

・禁煙

【発送】

・発送は殺菌作業を行い、プチプチ・段ボールにて丁寧に包装して発送致します。

【お願い】

※ご購入者様に気持ちの良い取引をして頂きたい為、必ず写真をご確認頂きますよう宜しくお願い致します。

※商品は未使用のどんぶりと箸ですが、コンディションは個人によって感覚が異なるため、心配な方や神経質な方や、完璧な商品をご希望の方は、ご購入はお控えください。

♪気になる点ございましたらお気軽にご質問下さいませ♪

検索ワード↓

ホロライブ

Vtuber

ブイチューバー

限定品

レア

希少

コレクター

コレクション

アイテム

管理番号:RE0008704023

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

