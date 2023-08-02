色々な MM6 メゾンマルジェラ　トートバック　ハンドバック　レザー トートバッグ

MM6のレザートートです

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小さいサイズです

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カラー···ブラック

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

MM6のレザートートです小さいサイズです擦れなどがあり状態悪いのでお安くだしますカラー···ブラック

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