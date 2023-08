レアテック・ジャパン

レアテック・ジャパンデザイン インテリア コレクション 1/12 デザイナーズ チェア 4点セット廃盤品 未使用 未開封透明の箱の為、少しスレ傷はあります。箱に入れて保管しておりましたが、長期保管商品ですので、ご理解いただける方のみお買い上げ下さい。① ル・コルビュジェ LC4 シェーズ・ロング限定カラー ② ル コルビジェ LC2 限定カラー ホワイト③ エーロ・アールニオ ボールチェア 限定カラー ブラック④ ヴァーナー・パントン ハートコーンチェアレッド ⑤ ミース・ファン・デル・ローエ バルセロナチェア限定カラー ホワイトおまとめのみ バラ売り不可スパイファミリー SPY×FAMILYSPYFAMILYドール家具ミニチュア家具ミニチュアカプセルトイ人気シリーズ···デザイナーズチェアコレクション

