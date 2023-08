ご覧いただき誠にありがとうございます☻

【ブランド】

Polo Ralph Lauren

ポロラルフローレン

Polo Golf

ポロゴルフ

【アイテム】

リネン コットオープンカラーシャツ

半袖 シャツ

【商品説明】

大人気ポロラルフローレンのシャツになります。

【状態】

目立った傷、汚れはありません☻

画像でご確認いただき、

気になる事があればコメント下さい☻

【色】

総柄 花柄

ブラック 黒

ホワイト 白

【サイズ】

表記:XL

平置きサイズ

着丈:77cm

肩幅:53cm

身幅:71.5cm

袖丈:26.5cm

素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。

【素材】

リネン 麻

コットン 綿

☻ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。

☻服は古着が大半です。まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、自宅保管・素人検品ですのでご了承ください。

☻素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

☻タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

☻発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。)また、畳みジワはご容赦ください。

☻AACD加盟店にて鑑定済み品を購入の確実正規品です。

☻ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

