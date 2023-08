ノースフェイスのチェスターコートです。

これから梅雨に入りレインコートとしてもご使用頂けます。

品名 : sharp end chester coat

品番 : NP11652

サイズ:L

素材 : 表側 ナイロン100%(コーティング等樹脂加工) 裏側 ナイロン100%

定価 : 35,000円

こちらはUNLIMITED(アンリミテッド)トラベルコレクションのアイテムです。防水透湿・耐久性に優れたナイロン生地を使用し、フロントをスナップボタンで仕上げた軽量チェスターコートです。フロントにフラップポケットを付属したのみのシンプルなデザインです。

ほとんど使用しなかった為、比較的使用感が少ないかと思います。シームテープ(写真3枚目)も剥がれがなく首元(写真7枚目)も目立つ汚れはありません。

収納袋に保管していた為、折りシワがついておりますが、使用には全く問題ないと思います。細かいサイズについては写真5枚目のタグを参考にして頂けたらと思います。

あくまで中古品ですのでご理解頂ける方にご購入して頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

※サイズ

身長170〜180

胸囲92〜100

ウエスト78〜86

ヒップ94〜102

身幅約53

着丈約91

THE NORTH FACE

ノースフェイス

チェスターコート

ナイロンジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

