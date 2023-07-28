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印象のデザイン 18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪 スイング 10.5号 2.9g リング

商品の説明

18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪
ダイヤモンドエタニティリングK18WG14号
10.5号
天然 ブルーサファイア ダイヤ リング1.3ct k18 ¥
2.9g
エメラルドリング♦ダイヤ♦プラチナ♦11号位
幅約2〜13mm
エルメス HERMES ベルティージュ リング　52
ダイヤモンド0.03ct
BVLGARI　ブルガリ　セーブザチルドレン　シルバー　SILVER925 62
スイング仕様
K18　18金 　平打ちリング
K18刻印あり
Pt900 1.33 0.6 エメラルド　ダイヤモンド　リング
18金製
サファイア　ダイヤ　K18 PT900 リング
中古ですので少々の傷やくすみあります。

Pt900キャッツアイ23.63ct ダイヤモンド1.51ct 14号リング

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商品の状態やや傷や汚れあり

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18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪 10.5号 2.9g幅約2〜13mmダイヤモンド0.03ctスイング仕様K18刻印あり18金製中古ですので少々の傷やくすみあります。

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印象のデザイン 18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪 スイング 10.5号 2.9g リング

56分钟前

印象のデザイン 18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪 スイング 10.5号 2.9g リング

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