印象のデザイン 18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪 スイング 10.5号 2.9g リング

18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪
ダイヤモンドエタニティリングK18WG14号
10.5号
天然 ブルーサファイア ダイヤ リング1.3ct k18 ¥
2.9g
エメラルドリング♦ダイヤ♦プラチナ♦11号位
幅約2〜13mm
エルメス HERMES ベルティージュ リング 52
ダイヤモンド0.03ct
BVLGARI ブルガリ セーブザチルドレン シルバー SILVER925 62
スイング仕様
K18 18金 平打ちリング
K18刻印あり
Pt900 1.33 0.6 エメラルド ダイヤモンド リング
18金製
サファイア ダイヤ K18 PT900 リング
中古ですので少々の傷やくすみあります。
Pt900キャッツアイ23.63ct ダイヤモンド1.51ct 14号リング
K18WG ピンクサファイア エタニティリング ピンキーリング 約0.45ct
CARTIER カルティエ リング ヴィンテージ ダイヤ K18 YG 指輪
大粒天然翡翠リング⭐️ 16号
『iori様専用』イヤーカフ♡13号【ココシュニック】2連 シルバー カフリング
18金 K18 ダイヤモンドリング 指輪 10.5号 2.9g幅約2〜13mmダイヤモンド0.03ctスイング仕様K18刻印あり18金製中古ですので少々の傷やくすみあります。