最新作の ♡美品♡ セオリー　シャツワンピース　長袖　リボン　キャミ付き　グリーン　M相当 ロングワンピース

✿アイテム

INGEBORG☆美品 ロングカーディガン

✿サイズ

サイズ2(S〜M相当)

肩幅 40㎝

身幅 50㎝

袖丈 58㎝

着丈 115㎝

スリット 28.5㎝

⭐️平置き実寸⭐️

素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。

着画はお断りしております。

某有名リサイクルショップにて購入しました。

鑑定済みのお品です。

⚠︎ご注意ください

サイズ違いでの返品は受け付けておりません。

⚠︎商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。

✿状態

目立ったキズ汚れ等確認できません♡

まだまだ御愛用いただけるかと思います✨

✿カラー

ダークグリーン

カーキ 緑

✿素材

ポリエステル100%

✿お願い

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

✿配送

発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m

出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

✿ご購入前にプロフィールをご確認お願いします。

✿ご気軽にコメントください⭐︎

中古品にご理解いただける方ご検討よろしくお願いいたします♡✨

お値段交渉応じます◎

No.2-05408515

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✿アイテムtheory シャツワンピース ロング丈 長袖 リボンベルト インナーキャミ付き シェルボタン 貝 現行タグ ゆったり✿サイズサイズ2(S〜M相当)肩幅 40㎝身幅 50㎝袖丈 58㎝着丈 115㎝スリット 28.5㎝⭐️平置き実寸⭐️素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。着画はお断りしております。某有名リサイクルショップにて購入しました。鑑定済みのお品です。⚠︎ご注意くださいサイズ違いでの返品は受け付けておりません。⚠︎商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。✿状態目立ったキズ汚れ等確認できません♡まだまだ御愛用いただけるかと思います✨✿カラーダークグリーンカーキ 緑✿素材ポリエステル100%✿お願い⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✿配送発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。✿ご購入前にプロフィールをご確認お願いします。✿ご気軽にコメントください⭐︎中古品にご理解いただける方ご検討よろしくお願いいたします♡✨お値段交渉応じます◎ No.2-05408515

