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【開店記念セール！】 ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪ ピアス(片耳用)

商品の説明

カラー···ゴールド
Hirotaka ダイヤピアス　片耳

ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪
素材　K18 イエローゴールド
天然ダイヤモンド 0.102ct 立爪ストレートバーベル 片耳用 ソーティング付
石　　ダイヤモンド
匿名配送☆春コーデ*片方売りPt900プラチナダイヤモンドピアス
ブランド刻印有ります♪
未使用 BVLGARI ブルガリブルガリ ピアス 18K ホワイトゴールド 片耳
見えづらいと思いますが、
✨ヴィンテージ◎イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュのピアスです。フランス製。✨
ANITA CO 18K 750 と刻印ございます♡
ボディーピアス　ヘソピアス　ダイヤモンド　ブルーダイヤ　ネジ式　navel
完売商品です♪
コンロン ネックレストップ

MAYU ハートピアス
片耳。
Q-pot. スターライツ　ピアス
サイズ　直径　1cm
Tiffany ティファニー　ピアス　love

cafca 片耳用 ピアス&チャーム3点
定価　84000円程。
kinoco様　オーダーメイドピアス　左耳用

*まりりん様専用* STAR JEWELRY 三角ピアス2個セット
輝きも強く、とても可愛いピアス♡
レア　シャネル　CHANEL ラインストーン　ココマーク　ピアス　片耳
です。(*´꒳`*)
k18 フープピアス
お好みもあるかと思いますが、
K18　ピアス　片側のみ　1.8g
小さめで、重ねつけもしやすく、
ミキモト イヤーカフ パール Mikimoto
本当に素敵なピアスです☆
ルイヴィトン ピアス 片耳のみ

Hirotaka ダイヤピアス　片耳
こちらはヤマトさんの宅急便コンパクトにて、ご発送致します。
ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪
破格の為、数日の出品です。
天然ダイヤモンド 0.102ct 立爪ストレートバーベル 片耳用 ソーティング付

匿名配送☆春コーデ*片方売りPt900プラチナダイヤモンドピアス
迷いもあるので、ごめんなさい。。

未使用 BVLGARI ブルガリブルガリ ピアス 18K ホワイトゴールド 片耳

商品の情報

ブランドドゥーズィエムクラス
商品の状態新品、未使用

✨ヴィンテージ◎イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュのピアスです。フランス製。✨

ボディーピアス　ヘソピアス　ダイヤモンド　ブルーダイヤ　ネジ式　navel

コンロン ネックレストップ

MAYU ハートピアス
カラー···ゴールド素材　K18 イエローゴールド石　　ダイヤモンドブランド刻印有ります♪見えづらいと思いますが、ANITA CO 18K 750 と刻印ございます♡完売商品です♪片耳。サイズ　直径　1cm定価　84000円程。輝きも強く、とても可愛いピアス♡です。(*´꒳`*)お好みもあるかと思いますが、小さめで、重ねつけもしやすく、本当に素敵なピアスです☆こちらはヤマトさんの宅急便コンパクトにて、ご発送致します。破格の為、数日の出品です。迷いもあるので、ごめんなさい。。

商品の情報

ブランドドゥーズィエムクラス
商品の状態新品、未使用

【開店記念セール！】 ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪ ピアス(片耳用)

16分钟前

【開店記念セール！】 ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪ ピアス(片耳用)

¥43,000 ¥23,650

(税込) 送料込み
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出品者

1a0841a

 1735

本人確認済
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コメント (10)

1a0841a
【開店記念セール！】 ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪ ピアス(片耳用) 【開店記念セール！】 ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪ ピアス(片耳用)

ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです

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18金YG 1ctダイヤモンド フープピアス

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楽天市場】10％ポイントバック 〜7/12(水)9：59まで【DEAL】K18

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ミラーカットビーズ フープピアス（中） | ココシュニック(COCOSHNIK

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