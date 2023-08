【開店記念セール！】 ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪ ピアス(片耳用)

カラー···ゴールド

素材 K18 イエローゴールド

石 ダイヤモンド

ブランド刻印有ります♪

見えづらいと思いますが、

ANITA CO 18K 750 と刻印ございます♡

完売商品です♪

片耳。

サイズ 直径 1cm

定価 84000円程。

輝きも強く、とても可愛いピアス♡

です。(*´꒳`*)

お好みもあるかと思いますが、

小さめで、重ねつけもしやすく、

本当に素敵なピアスです☆

こちらはヤマトさんの宅急便コンパクトにて、ご発送致します。

破格の為、数日の出品です。

迷いもあるので、ごめんなさい。。

商品の情報 ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

