【開店記念セール！】 ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪ ピアス(片耳用)

カラー···ゴールド
Hirotaka ダイヤピアス 片耳
ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪
素材 K18 イエローゴールド
天然ダイヤモンド 0.102ct 立爪ストレートバーベル 片耳用 ソーティング付
石 ダイヤモンド
匿名配送☆春コーデ*片方売りPt900プラチナダイヤモンドピアス
ブランド刻印有ります♪
未使用 BVLGARI ブルガリブルガリ ピアス 18K ホワイトゴールド 片耳
見えづらいと思いますが、
✨ヴィンテージ◎イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュのピアスです。フランス製。✨
ANITA CO 18K 750 と刻印ございます♡
ボディーピアス ヘソピアス ダイヤモンド ブルーダイヤ ネジ式 navel
完売商品です♪
コンロン ネックレストップ
MAYU ハートピアス
片耳。
Q-pot. スターライツ ピアス
サイズ 直径 1cm
Tiffany ティファニー ピアス love
cafca 片耳用 ピアス&チャーム3点
定価 84000円程。
kinoco様 オーダーメイドピアス 左耳用
*まりりん様専用* STAR JEWELRY 三角ピアス2個セット
輝きも強く、とても可愛いピアス♡
レア シャネル CHANEL ラインストーン ココマーク ピアス 片耳
です。(*´꒳`*)
k18 フープピアス
お好みもあるかと思いますが、
K18 ピアス 片側のみ 1.8g
小さめで、重ねつけもしやすく、
ミキモト イヤーカフ パール Mikimoto
本当に素敵なピアスです☆
ルイヴィトン ピアス 片耳のみ
Hirotaka ダイヤピアス 片耳
こちらはヤマトさんの宅急便コンパクトにて、ご発送致します。
ANITA CO K18 ダイヤモンドフープピアス♡片耳☆限定☆早い物勝ちです♪
破格の為、数日の出品です。
天然ダイヤモンド 0.102ct 立爪ストレートバーベル 片耳用 ソーティング付
匿名配送☆春コーデ*片方売りPt900プラチナダイヤモンドピアス
迷いもあるので、ごめんなさい。。
未使用 BVLGARI ブルガリブルガリ ピアス 18K ホワイトゴールド 片耳
商品の情報
|ブランド
|ドゥーズィエムクラス
|商品の状態
|新品、未使用
✨ヴィンテージ◎イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュのピアスです。フランス製。✨
ボディーピアス ヘソピアス ダイヤモンド ブルーダイヤ ネジ式 navel
コンロン ネックレストップ
MAYU ハートピアス
カラー···ゴールド素材 K18 イエローゴールド石 ダイヤモンドブランド刻印有ります♪見えづらいと思いますが、ANITA CO 18K 750 と刻印ございます♡完売商品です♪片耳。サイズ 直径 1cm定価 84000円程。輝きも強く、とても可愛いピアス♡です。(*´꒳`*)お好みもあるかと思いますが、小さめで、重ねつけもしやすく、本当に素敵なピアスです☆こちらはヤマトさんの宅急便コンパクトにて、ご発送致します。破格の為、数日の出品です。迷いもあるので、ごめんなさい。。
商品の情報
|ブランド
|ドゥーズィエムクラス
|商品の状態
|新品、未使用