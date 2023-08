ご覧いただきありがとうございます。

SUICOKE x Saturdays NYC Collaboration

説明欄を最後までご確認してから、

ご購入をお願い致します。

即購入歓迎、交渉中であっても

先に購入された方を優先致しますので

ご了承ください。

商品名

商品の詳細につきましては、

メーカーホームページをご覧ください。

正規代理店にて購入致しました。

【正規品】となります。

カラー:ホワイト

サイズ:7

寸法約:縦11×横27.5×奥8cm

状態ランク

【Dランク】

所々落ちない汚れがあり、

使用感がございます。

S:新品未開封

A:未使用品

B:未使用に近い

C:目立った傷汚れなし

D:多少の使用感あり。

J:ジャンク品または動作未確認

状態ランクに関しましては、

目安となりますので、

画像にてご判断をお願い致します。

発送

基本的にお支払い後1日~2日で発送致します。

※土、日、祝は対応が遅れる場合がありますので

ご了承ください。

#売り切り

#在庫処分

#お買い得

#セール

#現状販売

#即購入歓迎

管理番号J188

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

