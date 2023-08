★他のアイテムは下記をクリック★

・ユニセックスで着用していただけると思います。

★特徴★

ヴィンテージ ビンテージ レア 希少 used 古着 レトロ アメリカ古着 USA ピッペン ロッドマン ジョーダン

★カラー★

ブラック 黒(画像2枚以降を参照ください)

★素材★

不明

@カラーや素材につきましてはコメントや写真の方でお伝えするようにはしておりますが、ご利用環境等により実際のお品物と色味が若干異なることございます。予めご了承ください。

★コンディション★

この商品は【C】ランクになります。

・使用感

・色褪せ

・スナップバックに1ヵ所、破損有り

【SS】 デッドストック、新品 汚れなし

【S】デッドストック、新品 小さな汚れ、経年のヤケ有り

【A】ユーズドだが未使用に近いもの、デッドストックワンウォッシュ

【BB】ユーズド美品

【B】気にならない程度の汚れ使用感、傷などの一般的な中古古着レベル

【C】ユーズドの軽い汚れもしくは軽いダメージ

【D】傷汚れが多め

【E】大きな汚れやダメージがあるが着用できる

・素人の検品になりますので表記していないダメージや汚れ、画像にないダメージや汚れもある場合もあります。

・未クリーニング

・used品になりますので匂いが付着している場合あり。

★購入をお考えの方へ★

・知識の無い者による検品ゆえに見落としがあるかもしれません。

・必ずプロフィールをお読みください。

・古着やヴィンテージに慣れていない方は購入をしないでください。

・梱包の際に生じる畳み皺はご了承ください。

・値段交渉(希望金額を明記してください)は受け付けておりますのでお気軽にコメントいただければ精一杯努力いたします♪

★検索★

古着男子

古着女子

菅田将暉

在原みゆ紀

あいみょん

小松菜奈

70s

80s

90s

バスケ

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

