LIGHT COTTON POPLIN FLAP SHIRT

公式サイトから購入、試着後1回洗濯した状態です

サイズ:M

前着丈80cm

後着丈83cm

身幅62cm

肩幅55cm

袖丈65cm

(おおよその目安とお考え下さい)

定価:48,400円

見て分かる傷・汚れはありませんが、中古品であることをご理解の上ご購入下さい

コンパクトにたたんで発送しますので、折りシワ等はご容赦下さい

~商品説明~

22AW新作の高密度に織られたライトコットンポプリンを使用したフラップシャツ。

フロントの大きな比翼の前立てが特徴的で、シャツジャケット風に着用いただけます。

スマートさの中にルーズな雰囲気のある絶妙なバランスをお楽しみください。

カラー...ベージュ

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

素材...コットン

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スタジオニコルソン 商品の状態 未使用に近い

