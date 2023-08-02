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品揃え豊富で スタンスミス マリメッコ adidas GX8847 ベージュ 24センチ スニーカー

商品の説明

ブランド アディダス adidas
母の日にD.A.T.E.白スニーカーFUGA大きいサイズ25
サイズ 24センチ
値下げ　ICEBUG アイスバグ スノーシューズ スタッズシューズ
品番 GX8847
【新品】アディダス スタンスミス スニーカー 白 オリーブグリーン 23.0
カラー ベージュ
STAN SMITH LUX オフホワイト/クリームホワイト/パントーン
新品未使用、箱、タグ有ります。
ORKID WNS AMERI
ABCマートにて購入、国内正規品になります。
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靴紐は無地のものとmarimekkoのロゴ入りの2種類入っています。
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※購入時から箱に傷や凹みがある場合があります。
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気にされる方はご購入お控えください。シューズの製法上、接着剤の付着や購入時からの汚れ、縫製のズレ・歪み、レザー部分にムラがある場合がありますが、元々の製品自体の仕様になります。不良品ではございませんので予めご了承ください。完璧を求められる方はご購入をお控えください。
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紙袋にいれての発送となります

アディダス　スタンスミス マリメッコ GX8848 23.0CM adidas

商品の情報

商品のサイズ24cm
商品の状態新品、未使用

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ブランド アディダス adidasサイズ 24センチ品番 GX8847カラー ベージュ新品未使用、箱、タグ有ります。ABCマートにて購入、国内正規品になります。靴紐は無地のものとmarimekkoのロゴ入りの2種類入っています。 ※購入時から箱に傷や凹みがある場合があります。気にされる方はご購入お控えください。シューズの製法上、接着剤の付着や購入時からの汚れ、縫製のズレ・歪み、レザー部分にムラがある場合がありますが、元々の製品自体の仕様になります。不良品ではございませんので予めご了承ください。完璧を求められる方はご購入をお控えください。紙袋にいれての発送となります

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商品のサイズ24cm
商品の状態新品、未使用

品揃え豊富で スタンスミス マリメッコ adidas GX8847 ベージュ 24センチ スニーカー

23分钟前

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¥14,600 ¥12,410

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