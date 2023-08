○商品について

・22年12月に購入していたのですが、一ヶ月ほどしか使用してませんのでお譲りしたいと思います。

・傷、汚れ等はないと思いますが、中古品ですので写真をご確認の上、ご購入ください。

○動作確認及びリセット

動作は問題ありません。

初期化しており除菌、清掃を行いました。

○商品内容

・Amazfit GTR4本体

・スピードブラック付属バンド

・USB Type-A磁石式充電ケーブル

・マニュアル

以上です。付属品の抜け漏れはありませんが、元々USB充電器は付属しませんのでその点ご注意ください

○お値引原則行いません。

・値下げ等は考えておりません。即購入いただけます

・受取手続きの大幅遅延やコメントが無い方はご遠慮願います。安全なお取引をして頂ける方のご購入願います。

・抜き取り・すり替えなどの防止の為、返品には応じられません。万が一輸送事故等で商品に問題が発生した場合は事務局へ連絡の上、所定の補償・返品手続き申請を行ってください。

・商品のお届け後、動作確認の上で受け取り評価をお願いします。

○商品について(Amazonより転載)

【大型1.43インチ HD AMOLED ディスプレイ】ガラスカバーにアンチグレアテクノロジーを採用した業界初のスマートウォッチです。AMOLEDディスプレイには反指紋コーティングを施し、ウォッチを新品同様に保ちます。

【常時表示に対応する200種類以上のウォッチフェイス】アニメーションフェイスや隙間時間に楽しめるミニゲームも搭載。スマホ内に保存した画像や撮影した写真など、お好みの画像をウォッチフェイスに使用可能です。

【音楽保存&通話機能】音楽転送用のWi-Fi 機能でデータ転送もスムーズ!最大270~470 曲MP3の曲を保存できます。

【業界初のデュアルバンド円偏波GPSアンテナ&6つの衛星測位システム】ビルが立ち並ぶ都市部のサイクリングなどでも、環境やマルチパスの干渉を受けにくい測位をお楽しみください。

【筋力トレーニング】筋力トレーニングを自動的に認識し、その回数を数えることができます。セット間の休憩もトラッキングします。

#アマズフィット

#スマートウォッチ

カラー...ブラック

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

