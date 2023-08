✨フォロー割があります

✨価格交渉歓迎

✨ #Q‐shopメンズ一覧✨

✅商品説明

TIGHTBOOTH PRODUCTION タイトブース ×Black Eye Patch TBEP HANDLE WITH CARE T-SHIRT Tシャツ

✅商品情報

・ブランド:タイトブース ブラックアイパッチ

・色柄:ブラック

・サイズ表記:M

・状態:目立った傷や汚れはなくきれいな状態です

・その他:

✅サイズ詳細 (平置き採寸) (単位:cm)

着丈:72

身幅:50

肩幅:48

袖丈:21

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送方法

補償、匿名性が確保された発送を致します。

✅注意事項

※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

【O205-0-89】

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タイトブースプロダクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

